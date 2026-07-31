В Китае впервые в мире испытали мегаваттную турбину на чистом гелии

·41·Технологии
В Китае впервые в мире испытали мегаваттную турбину на чистом гелии

Китайские инженеры впервые в истории успешно получили электроэнергию с помощью мегаваттной турбины, работающей исключительно на чистом гелии. По данным Иксбт.ком, данное испытательное устройство было разработано компанией КННК Хуаксинг, входящей в состав Китайской национальной ядерной корпорации (КННК), что является важным шагом в ядерной энергетике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Это достижение оценивается как огромный шаг на пути создания нового поколения высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов. Специалисты отмечают, что это первый успешный запуск в Китае турбины мегаваттного класса, в которой гелий используется в качестве основного рабочего тела.

Основные характеристики технологии

В отличие от традиционных электростанций, здесь турбины не приводятся в движение водяным паром и не работают по открытому газовому циклу. Новое устройство использует закрытый цикл: внутри полностью герметичного контура гелий непрерывно циркулирует и не покидает систему.

Такой подход позволяет значительно снизить теплопотери, поддерживать стабильное давление и повысить общую эффективность устройства. Выбор гелия не случаен, так как этот газ инертен и даже при высоких температурах не вступает в реакцию с конструкционными материалами.

Сложные инженерные решения

Одной из самых сложных задач, стоящих перед инженерами, было обеспечение абсолютной герметичности системы. Из-за крайне малого размера атомов гелия они способны проникать даже через мельчайшие дефекты и микротрещины, поэтому все трубы и соединения должны выдерживать высочайшее давление.

Кроме того, разработчикам пришлось добиться микронной точности при установке высокоскоростной турбины. Ведь даже минимальные отклонения могли вызвать вибрации и нарушить герметичность контура.

По заявлению представителей КННК, успешные испытания предоставили ценные данные для проектирования высокотемпературных газовых реакторов, которые являются одним из самых перспективных направлений малой атомной энергетики.

КитайЭнергетикаГелийCNNCТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungВ Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungСегодня, 07:58Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Сегодня, 07:28Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыАгенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыСегодня, 03:59Компания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовКомпания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовСегодня, 03:25Новый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияНовый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияСегодня, 03:24Эпоха молодых основателей в Кремниевой долине: возможности и жесткие требованияЭпоха молодых основателей в Кремниевой долине: возможности и жесткие требованияСегодня, 03:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно