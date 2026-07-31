В Китае впервые в мире испытали мегаваттную турбину на чистом гелии

Китайские инженеры впервые в истории успешно получили электроэнергию с помощью мегаваттной турбины, работающей исключительно на чистом гелии. По данным Иксбт.ком, данное испытательное устройство было разработано компанией КННК Хуаксинг, входящей в состав Китайской национальной ядерной корпорации (КННК), что является важным шагом в ядерной энергетике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Это достижение оценивается как огромный шаг на пути создания нового поколения высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов. Специалисты отмечают, что это первый успешный запуск в Китае турбины мегаваттного класса, в которой гелий используется в качестве основного рабочего тела.

Основные характеристики технологии

В отличие от традиционных электростанций, здесь турбины не приводятся в движение водяным паром и не работают по открытому газовому циклу. Новое устройство использует закрытый цикл: внутри полностью герметичного контура гелий непрерывно циркулирует и не покидает систему.

Такой подход позволяет значительно снизить теплопотери, поддерживать стабильное давление и повысить общую эффективность устройства. Выбор гелия не случаен, так как этот газ инертен и даже при высоких температурах не вступает в реакцию с конструкционными материалами.

Сложные инженерные решения

Одной из самых сложных задач, стоящих перед инженерами, было обеспечение абсолютной герметичности системы. Из-за крайне малого размера атомов гелия они способны проникать даже через мельчайшие дефекты и микротрещины, поэтому все трубы и соединения должны выдерживать высочайшее давление.

Кроме того, разработчикам пришлось добиться микронной точности при установке высокоскоростной турбины. Ведь даже минимальные отклонения могли вызвать вибрации и нарушить герметичность контура.

По заявлению представителей КННК, успешные испытания предоставили ценные данные для проектирования высокотемпературных газовых реакторов, которые являются одним из самых перспективных направлений малой атомной энергетики.