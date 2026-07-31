В Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларов

·37·Общество
В Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларов

В Мархаматском районе Андижанской области пресечен крупный случай мошенничества и коррупции. Начальник одного из центров банковских услуг района и машинист бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Карадарья», вступив в сговор и войдя в доверие к гражданину, попытались незаконно продать земельный участок.

Zamin.uz представляет подробности этого преступного сговора, раскрытого мошенничества и следственных действий.

Обещание на $39 тысяч и земли запаса

Участники преступного плана выявили земельный участок площадью 24 сотки, находящийся в запасе хокимията Мархаматского района. Они обманули будущего покупателя, заявив, что на данный земельный участок якобы имеются документы, относящиеся к категории жилья.

Начальник филиала банка и машинист пообещали в дальнейшем законно оформить земельный участок на имя данного гражданина через неких должностных лиц из числа знакомых. За эту «услугу» они потребовали от гражданина в общей сложности 39 тысяч долларов США. Это не только мошенничество, но и попытка незаконного распоряжения государственными ресурсами.

Оперативное мероприятие и вещественные доказательства

Действия лиц, вступивших в сговор с целью реализации этого преступного плана, попали в поле зрения правоохранительных органов. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и органов внутренних дел, один из основных исполнителей преступления был задержан.

В ходе мероприятия машинист бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Карадарья» был пойман с вещественными доказательствами в момент получения части запрошенных денег в размере 25 тысяч долларов США в качестве предоплаты. Данный факт был зафиксирован на видео, составлены соответствующие протоколы.

Анализ мошенничества с продажей земли

Показатель / Детали

Анализ преступной ситуации

Земельный участок

24 сотки (запас хокимията Мархаматского района)

Способ мошенничества

Заявление о наличии документов, якобы относящихся к жилой категории

Предложенная услуга

Оформление через должностных знакомых

Затребованная сумма

39 000 долларов США

Полученные заранее деньги

25 000 долларов США

Задержанное лицо

Машинист ирригационного управления «Нарын-Карадарья»

Участники

Начальник филиала банка (соучастник)

Текущее состояние

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия

Заключение и анализ: Бескомпромиссная борьба с коррупцией

Задержание чиновников, пытавшихся продать землю в Андижане, произошло в период усиления борьбы с коррупцией и мошенничеством в Узбекистане. Этот случай показывает, что злоупотребления, особенно в сфере управления земельными ресурсами, все еще имеют место. Несмотря на реформы государственных органов по обеспечению прозрачности процессов продажи земли, некоторые чиновники и их посредники пытаются нажиться за счет злоупотребления доверием граждан. Подобные случаи не только подрывают авторитет государства, но и ослабляют веру общества в справедливость. Бдительность граждан и активность правоохранительных органов играют решающую роль в искоренении подобных системных пороков.

Отправьте анализ этого важного преступления своим друзьям и любителям аналитики! Многие должны знать об этом новом повороте в борьбе с коррупцией в Узбекистане.

Каковы, по вашему мнению, должны быть меры государства по предотвращению мошенничества при продаже земли? Оставьте свое мнение в комментариях!

АндижанМархаматZamin.uz
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»Сегодня, 10:15В Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестреВ Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестреСегодня, 09:54Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Сегодня, 09:47В Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасВ Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасСегодня, 00:59Поездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейПоездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейВчера, 22:27Почему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниПочему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниВчера, 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике