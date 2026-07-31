В Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларов

В Мархаматском районе Андижанской области пресечен крупный случай мошенничества и коррупции. Начальник одного из центров банковских услуг района и машинист бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Карадарья», вступив в сговор и войдя в доверие к гражданину, попытались незаконно продать земельный участок.

Zamin.uz представляет подробности этого преступного сговора, раскрытого мошенничества и следственных действий.

Обещание на $39 тысяч и земли запаса

Участники преступного плана выявили земельный участок площадью 24 сотки, находящийся в запасе хокимията Мархаматского района. Они обманули будущего покупателя, заявив, что на данный земельный участок якобы имеются документы, относящиеся к категории жилья.

Начальник филиала банка и машинист пообещали в дальнейшем законно оформить земельный участок на имя данного гражданина через неких должностных лиц из числа знакомых. За эту «услугу» они потребовали от гражданина в общей сложности 39 тысяч долларов США. Это не только мошенничество, но и попытка незаконного распоряжения государственными ресурсами.

Оперативное мероприятие и вещественные доказательства

Действия лиц, вступивших в сговор с целью реализации этого преступного плана, попали в поле зрения правоохранительных органов. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и органов внутренних дел, один из основных исполнителей преступления был задержан.

В ходе мероприятия машинист бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Карадарья» был пойман с вещественными доказательствами в момент получения части запрошенных денег в размере 25 тысяч долларов США в качестве предоплаты. Данный факт был зафиксирован на видео, составлены соответствующие протоколы.

Анализ мошенничества с продажей земли

Показатель / Детали Анализ преступной ситуации Земельный участок 24 сотки (запас хокимията Мархаматского района) Способ мошенничества Заявление о наличии документов, якобы относящихся к жилой категории Предложенная услуга Оформление через должностных знакомых Затребованная сумма 39 000 долларов США Полученные заранее деньги 25 000 долларов США Задержанное лицо Машинист ирригационного управления «Нарын-Карадарья» Участники Начальник филиала банка (соучастник) Текущее состояние Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия

Заключение и анализ: Бескомпромиссная борьба с коррупцией

Задержание чиновников, пытавшихся продать землю в Андижане, произошло в период усиления борьбы с коррупцией и мошенничеством в Узбекистане. Этот случай показывает, что злоупотребления, особенно в сфере управления земельными ресурсами, все еще имеют место. Несмотря на реформы государственных органов по обеспечению прозрачности процессов продажи земли, некоторые чиновники и их посредники пытаются нажиться за счет злоупотребления доверием граждан. Подобные случаи не только подрывают авторитет государства, но и ослабляют веру общества в справедливость. Бдительность граждан и активность правоохранительных органов играют решающую роль в искоренении подобных системных пороков.

Отправьте анализ этого важного преступления своим друзьям и любителям аналитики! Многие должны знать об этом новом повороте в борьбе с коррупцией в Узбекистане.

Каковы, по вашему мнению, должны быть меры государства по предотвращению мошенничества при продаже земли? Оставьте свое мнение в комментариях!