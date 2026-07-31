Путь в Иран обернулся трагедией: в пустыне обнаружено 14 тел

·168·Мир
Путь в Иран обернулся трагедией: в пустыне обнаружено 14 тел

В провинции Нимроз в Афганистане в пустынной местности были найдены тела 14 мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации провинции Абдулмутаваккил Тавхидий.

По его словам, погибшие воспользовались контрабандными тропами с целью тайного проникновения на территорию Ирана. Однако они заблудились в пустыне и скончались в результате сильной жары и обезвоживания.

Власти отмечают, что это не первый подобный случай за последние дни. Неделю назад в пустынях Нимроза также были найдены тела еще пяти граждан Афганистана. Таким образом, за короткое время число погибших на этом направлении достигло 19 человек.

По словам местных жителей, большинство погибших решили отправиться на заработки в Иран из-за экономических трудностей и безработицы. Они пытались пересечь границу при помощи нелегальных сетей, занимающихся торговлей людьми.

Провинция Нимроз расположена на юго-западе Афганистана и считается одним из наиболее часто используемых маршрутов для нелегальной миграции в сторону Ирана и Пакистана. Хотя действующее правительство запретило незаконное пересечение границы этим путем, из-за экономических проблем некоторые граждане продолжают отправляться в опасное путешествие.

Специалисты подчеркивают, что эта трагедия в очередной раз продемонстрировала тяжелые последствия нелегальной миграции, и призывают население отказаться от столь опасных путей.

ИранАфганистанНимрозПакистанАбдулмутаваккил Тавхиди
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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