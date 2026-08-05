Принадлежащая Amazon компания Зукс начнёт брать плату за поездки на беспилотных автомобилях в Лас-Вегасе

Принадлежащая Amazon компания Зукс, занимающаяся разработкой технологий автономного транспорта, объявила о введении платы за свои услуги роботакси в Лас-Вегасе. Этот шаг станет важным поворотным моментом для компании, которая после многолетних испытаний и технологического развития переходит к коммерческой деятельности. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, коммерческие поездки начнутся 10 августа. До этого почти год сервис работал в тестовом режиме и был бесплатным для жителей и гостей Лас-Вегаса. Стартап, основанный в Кремниевой долине в 2014 году, на протяжении многих лет разрабатывает специальный электромобиль, систему автономного управления на базе AI и приложение для заказа поездок.

Важное разрешение, открывшее путь к коммерческой деятельности

После приобретения компании Amazon в 2020 году Зукс представила необычное роботакси кубической формы, система управления которого работает без руля и педалей. За последние шесть лет Зукс тестировала эти автомобили и обновляла их аппаратное обеспечение. За это время компания столкнулась с рядом трудностей, включая проблемы с финансированием, технические неполадки, получение необходимых разрешений и отзыв некоторых автомобилей.

Одно из главных препятствий было устранено на прошлой неделе. Федеральные регуляторы безопасности, в частности Национальное управление безопасностью дорожного движения (НХТСА), предоставили Зукс временное исключение из ряда федеральных стандартов безопасности автотранспортных средств. Это разрешение позволяет компании взимать плату с пассажиров за поездки на роботакси, поскольку, в отличие от обычных автомобилей, в этих транспортных средствах отсутствуют многие стандартные органы управления.

Ценовая политика и дальнейшие планы

Это коммерческое исключение сроком на два года распространяется максимум на 2500 автомобилей и включает требования к системам вентиляции и стандартам торможения. Стоит отметить, что Зукс также работает на других рынках, таких как Сан-Франциско и Остин, однако для коммерческой деятельности в Калифорнии компании ещё предстоит получить два дополнительных разрешения.

Представители компании сообщили, что стоимость поездки на роботакси рассчитывается с учётом базового тарифа, расстояния и продолжительности поездки. Итоговая цена отображается пассажиру до бронирования и не меняется, даже если автомобиль следует по другому маршруту. Кроме того, за поездки в аэропорты или оживлённые места проведения крупных мероприятий, такие как Сфере и Т-Мобиле Арена, может взиматься дополнительная плата. Зукс стремится сделать эти тарифы конкурентоспособными с ценами традиционных такси сопоставимого уровня комфорта.