Бывший финансовый директор присоединился к стартапу Атомс Трэвиса Каланика

·27·Технологии
Бывший финансовый директор присоединился к стартапу Атомс Трэвиса Каланика

Бывший финансовый директор Uber Гаутам Гупта назначен главным финансовым директором (CFO) стартапа Атомс, основанного Трэвисом Калаником и занимающегося робототехникой и промышленным искусственным интеллектом. Об этом, по данным иксбт.ком, сообщает TechCrunch.ком.

Гаутам Гупта проработал в Uber более четырёх лет, присоединившись к компании в июле 2017 года — через несколько недель после ухода Трэвиса Каланика с должности генерального директора. Ещё в мае 2017 года он объявил о намерении покинуть компанию. Ранее Гупта инвестировал в Uber в 2012 году, будучи вице-президентом Goldman Sachs, а в 2013 году присоединился к команде компании.

По его словам, главной причиной перехода в Uber был именно Трэвис Каланик. Гаутам Гупта писал, что сочетание гениальности и решительности Каланика заставило его делать ставку не на рынок, а на самого человека. Чтобы занять новую должность, Гупта покидает венчурную фирму А*, сооснователем которой был после работы в Opendoor в 2020 году. За время существования А* инвестировала в стартап Атомс крупнейшую сумму в своей истории.

Возвращение команды Uber в Атомс

Назначение Гаутама Гупты продолжает тенденцию, в рамках которой Трэвис Каланик вновь собирает бывших коллег вокруг Атомс. В начале этого года Атомс приобрела стартап Пронто, занимающийся автономными технологиями для горнодобывающей отрасли. Компанию возглавляет Энтони Левандовски, бывший инженер Uber и Google, работавший над беспилотными автомобилями. Кроме того, согласно данным LinkedIn, сейчас в Атомс работают многие другие топ-менеджеры, ранее сотрудничавшие с Калаником.

Этот стартап, ранее называвшийся КлудКитченс, недавно привлёк 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Примечательно, что сама Uber, отстранившая Трэвиса Каланика в 2017 году после многочисленных скандалов и жалоб, также выступила инвестором этого раунда финансирования. Хотя Uber не раскрыла объём своих вложений, издания Те Информатион и TechCrunch подтвердили, что он составил 100 миллионов долларов.

Планы Каланика на будущее

Когда в прошлом месяце Трэвис Каланик объявил о раунде привлечения средств, он подчеркнул, что этот процесс является логичным продолжением идей, зародившихся в Uber и КлудКитченс. По его словам, Атомс намерена работать в сферах горнодобывающей промышленности, общественного питания и транспорта. Каланик чаще говорит не о конкретных деталях проекта, а о намерении противостоять сопротивлению природы изменениям.

В публикации в социальной сети Гаутам Гупта написал, что, если бы Трэвис Каланик не основал рынок совместных поездок, никто другой не смог бы выдержать бесконечные трудности и с нуля создать новый рынок стоимостью в сотни миллиардов долларов. Таким образом, ожидается, что возвращение бывших коллег в Атомс заложит основу для масштабных изменений в промышленности и робототехнике.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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