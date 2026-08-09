Приложение погоды в Windows 11 потребляет чрезмерно много оперативной памяти

·52·Технологии
Приложение погоды в Windows 11 потребляет чрезмерно много оперативной памяти

Стандартное приложение «Погода» в операционной системе Windows 11 удивило специалистов: выяснилось, что оно требует слишком много RAM для выполняемых задач. По данным иксбт.ком, в ходе независимых тестов было установлено, что объём потребляемой программой памяти достигал 1,5–1,6 GB. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно результатам тестов, сразу после запуска приложение занимает около 1 GB памяти, а спустя некоторое время показатель снижается примерно до 600 МБ. Однако при практическом использовании была зафиксирована резкая нагрузка на память.

Потребление памяти и его основные причины

Даже когда приложение почти не используется, оно постоянно занимает до 500 МБ RAM. При изменении масштаба карты и выполнении других активных действий этот показатель может подскакивать до 1,5–1,6 GB. Для современных компьютеров с 32 GB памяти это может быть незаметно, однако на устройствах с 8 GB RAM один небольшой виджет занимает пятую часть всех системных ресурсов.

Специалисты объясняют столь высокое потребление современной архитектурой приложения Windows 11. Программа тесно связана с веб-контентом МСН и включает множество информационных и рекламных блоков. Для сравнения, аналогичное приложение погоды в macOS требует менее 250 МБ RAM — в несколько раз меньше, чем версия для Windows.

Влияние на работу системы и решения

При нехватке памяти операционная система Windows вынуждена активно использовать файл подкачки на SSD. Это приводит к задержкам при переключении между приложениями и выполнении повседневных задач. Примечательно, что проблема становится ещё заметнее на фоне планов Microsoft повысить эффективность Windows 11 на бюджетных компьютерах с 8 GB памяти.

Даже если сама операционная система станет работать экономнее, такие требовательные стандартные приложения могут свести всю экономию на нет. Если пользователю не нужно это приложение погоды, рекомендуется отключить его в настройках Windows 11 или ограничить работу в фоновом режиме. Тогда программа не будет занимать RAM, пока пользователь не откроет её самостоятельно.

Windows 11MicrosoftОперативная ПамятьКомпьютерыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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