Космический грузовой корабль Прогресс МС-35 прошёл испытания

·38·Технологии
Космический грузовой корабль Прогресс МС-35 прошёл испытания

На космодроме Байконур грузовой космический корабль Прогресс МС-35 успешно прошёл очередной важный этап — испытания на герметичность. Этот процесс начался ещё в начале прошлой недели, и сейчас специалисты последовательно продолжают техническую подготовку. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, космический корабль поместили в специальную вакуумную камеру, полностью имитирующую условия открытого космоса. Во время испытаний через специальные трубопроводы газ подавался во все его отсеки и магистрали, после чего проверялась герметичность системы.

Результаты автоматизированного контроля

Согласно данным госкорпорации «Роскосмос», в ходе автоматизированного контроля, проведённого в наземных условиях, недостатков или замечаний по герметичности отсеков корабля и бортовых систем выявлено не было. Это свидетельствует о готовности техники к суровым условиям космоса.

После успешного завершения испытаний Прогресс МС-35 вернули на штатное рабочее место. Сейчас инженеры подключили его к наземному испытательному оборудованию и приступили к очередной подготовке перед полётом.

Снабжение Международной космической станции

Эта миссия играет важную роль в программе снабжения Международной космической станции (МКС) необходимыми грузами. Согласно планам, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая выведет Прогресс МС-35 в космос, назначен на сентябрь текущего года.

Отмечается, что этот запуск станет 96-м совместным шагом в рамках программы снабжения Международной космической станции. Специалисты подчёркивают, что успешные испытания создают основу для безопасного и стабильного проведения предстоящего старта.

КосмосProgress MS-35МКСБайконурТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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