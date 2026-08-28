Спутник Геоскан-2 принял более 47 тысяч сообщений от самолетов

Космический аппарат «Геоскан-2», принадлежащий российской компании «Геоскан», всего за полтора суток успешно принял более 47 тысяч сообщений от тысяч воздушных судов. Этот показатель значительно расширяет возможности мониторинга авиационного движения в отдаленных районах, которые ранее не охватывались наземными станциями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, спутник специализируется на приеме сигналов АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание), автоматически передаваемых с воздушных судов. Отмечается, что за полтора дня работы устройство смогло собрать в общей сложности 47 100 сообщений от 1 826 самолетов, из которых 772 борта передали свои точные координаты.

Мониторинг воздушных судов из космоса

Данная передовая технология позволяет отслеживать местоположение, скорость и направление движения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов из космоса в режиме реального времени. По словам специалистов, если раньше возникали трудности с фиксацией самолетов, пролетающих над отдаленными и труднодоступными районами Тихого океана, то сейчас в этих зонах регистрируется значительно больше сообщений.

В частности, «Геоскан-2» успешно принял данные даже от крупного пассажирского авиалайнера, пролетавшего над архипелагом Шпицберген. Это демонстрирует высокий потенциал системы в глобальном масштабе.

Планы на будущее и значимость

Напомним, что космический аппарат «Геоскан-2» был выведен на орбиту 25 июля 2025 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» вместе со спутниками «Ионосфера-М» №3 и №4. Уже в первый день работы космический аппарат принял более 850 сообщений от магистральных самолетов, находившихся в зоне радиовидимости, всего за один виток.

По словам представителей компании, в будущем планируется дальнейшее расширение этой технологии и ее интеграция в существующие системы управления воздушным движением. Это имеет особое значение для безопасного мониторинга полетов в отдаленных районах, где наземная инфраструктура отсутствует или ограничена.