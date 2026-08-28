Робот-утка за 400 долларов передвигается по дому и переносит вещи

·19·Технологии
Робот-утка за 400 долларов передвигается по дому и переносит вещи

Команда в сфере искусственного интеллекта Hugging Face представила необычного робота под названием Микродук. Маленький робот внешне напоминает утку и может самостоятельно передвигаться по комнате.

Микродук способен поднимать различные предметы клювом, вставать после падения и даже кататься на роликах. Робота также можно научить новым движениям и различным «трюкам».

Его рост составляет 25 сантиметров, а внутри установлены 15 моторов, камера, лидар и датчики отслеживания движения. Микродук может поднимать легкие предметы весом до 800 граммов.

Начальная цена робота составляет 399 долларов, то есть около 400 долларов. Микродук имеет открытый исходный код, и пользователи могут перепрограммировать его, обучая новым навыкам.

Главная задача маленькой «умной утки» заключается не в выполнении тяжелой работы по дому, а в том, чтобы служить интересной платформой для экспериментов с робототехникой и искусственным интеллектом.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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