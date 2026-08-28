Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max стал самым автономным смартфоном

Согласно данным Иксбт.ком, новый флагман компании Xiaomi с огромным аккумулятором произвел настоящий фурор на рынке. Оснащенный батареей емкостью 10 000 mAh, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max установил абсолютный рекорд в лабораторных тестах популярного ЁуТубе-канала ФонеБуфф, став самым автономным смартфоном в истории. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее протестированное специалистами ГСМ Арена устройство теперь попало в поле зрения авторов ФонеБуфф. Как обычно, все устройства прошли жесткое тестирование с помощью специального роботизированного манипулятора, который исключает человеческий фактор и обеспечивает объективность результатов.

Результаты тестирования и конкуренты

Для сравнения в тестах были задействованы модели Рено16 Ф, Galaxy А57 и iPhone 17. Однако ни одно из этих устройств не смогло конкурировать с флагманом Xiaomi по емкости аккумулятора. Тем не менее, данное сравнение наглядно продемонстрировало общую картину на рынке современных смартфонов.

С началом процесса тестирования Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max сразу захватил лидерство и значительно оторвался от конкурентов. Согласно итоговым результатам, устройство Xiaomi смогло проработать в режиме активного тестирования целых 19 часов 35 минут без подзарядки.

Для сравнения, показатели других участников тестирования оказались гораздо скромнее:

модель Рено16 Ф продержалась около 10 часов

устройство Galaxy А57 сохранило работоспособность около 12 часов

iPhone 17 достиг отметки в 14 часов

Новый рекорд и будущие результаты

Таким образом, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max стал самым долгоживущим смартфоном за всю историю канала ФонеБуфф. Устройство не только сместило с пьедестала предыдущего лидера, модель OnePlus 15, но и обошло старого рекордсмена с огромным отрывом.

При этом специалисты сделали небольшую оговорку: авторы канала еще не успели протестировать все альтернативные модели с огромными аккумуляторами, появившиеся на рынке в последние месяцы. Тем не менее, результат батареи емкостью 10 000 mAh установил новый стандарт энергоэффективности и автономности в мире мобильных технологий.