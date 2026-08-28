«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Президент пошутил над Гайбуллой Турсуновым (видео)

·51·Культура
«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Президент пошутил над Гайбуллой Турсуновым (видео)

26 августа в резиденции Куксарой состоялась церемония вручения государственных наград в связи с 35-летием независимости Узбекистана.

На мероприятии известный певец Гайбулла Турсунов был удостоен высокой государственной награды — ордена «Дустлик».

В ходе церемонии Президент Шавкат Мирзиёев высоко оценил многолетнее плодотворное творчество артиста, его весомый вклад в развитие национальной культуры и широкую пропаганду узбекского искусства на международной арене.

Глава государства лично вручил орден «Дустлик» Гайбулле Турсунову. Во время вручения награды Президент пошутил с певцом, тепло сказав: «Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman» («Я хорошо знаю глаза куралай [красивые, выразительные глаза]»).

После этого радостного события Гайбулла Турсунов выразил свою благодарность в социальной сети.

«Моя семья, близкие, творческий коллектив и дорогие поклонники, поддерживающие меня — ваша любовь очень ценна для меня. От всего сердца благодарю за каждое поздравление и доброе пожелание!» — написал певец.

Наблюдатели также поздравляют артиста с орденом «Дустлик» и желают ему еще больших успехов в творческой деятельности.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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