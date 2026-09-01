Kia представит свой новый электрический фургон ПВ7 14 сентября

Южнокорейская компания Kia готовится продемонстрировать свой новый электрический фургон — модель ПВ7, стремясь укрепить свои позиции на рынке коммерческих автомобилей. Согласно данным иксбт.ком, новинка будет официально представлена широкой публике 14 сентября на международной выставке ИАА Транспортатион в Ганновере, Германия. Ожидается, что новая модель составит серьезную конкуренцию таким популярным длиннобазным фургонам в сфере транспорта и логистики, как Ford Трансит Кустом и Mercedes-Benz Вито. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Отмечается, что ПВ7 является увеличенной версией ранее представленной более компактной модели ПВ5. Тизерные изображения, опубликованные Kia, показывают, что новый фургон сохраняет дизайнерский язык своего «младшего брата». В частности, передняя часть выполнена короткой и вертикальной, а задние фонари имеют высокую форму в виде планок, что отражает современный облик техники данного класса.

Габариты и технические возможности

По своим размерам ПВ7 значительно превосходит предыдущую модель — его длина составляет 5,2 метра. Для сравнения, длина компактного ПВ5 составляет 4,6 метра. Новый фургон призван заполнить нишу между среднеразмерными длиннобазными фургонами и более крупными транспортными средствами, такими как Mercedes Спринтер и Вауксхалл Мовано.

Хотя большинство технических деталей пока держатся в секрете, по информации иксбт.ком, ПВ7, как и ПВ5, будет базироваться на современной платформе Э-ГМП.С. Эта архитектура разработана на основе технологий, используемых в легковых электромобилях бренда Kia. Учитывая габариты фургона, ожидается, что инженеры установят в него батарею большей емкости, чем 67 кВт⋅ч в модели ПВ5, однако запас хода на одном заряде, предположительно, останется на уровне около 250 миль. Также не исключено, что автомобиль будет оснащен передним электродвигателем мощностью 161 л.с.

Глобальные планы компании

Для Kia модель ПВ7 имеет решающее значение для расширения бизнеса коммерческих автомобилей в глобальном масштабе. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АКЭА), более компактная модель ПВ5 добилась успеха на европейском рынке: в первой половине 2026 года было продано 13 116 единиц, что сделало его самым популярным малым электрическим фургоном в регионе.

В настоящее время корейский автогигант планирует продать 54 000 фургонов ПВ5 по всему миру в текущем году. Кроме того, компания поставила перед собой цель довести общий объем продаж фургонов до 232 000 единиц к концу десятилетия. Премьера, которая состоится 14 сентября, станет очередным важным шагом в этом направлении.