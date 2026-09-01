Флагман Vivo Кс500 Pro Max будет представлен с передовыми возможностями камеры

·49·Технологии
Флагман Vivo Кс500 Pro Max будет представлен с передовыми возможностями камеры

На рынке смартфонов готовится к выходу еще одно крупное устройство, призванное вывести мобильную съемку на новый уровень. Как сообщает издание иксбт.ком, инсайдер под псевдонимом Смарт Пикачу раскрыл интересные подробности о Vivo Кс500 Pro Max — самой продвинутой модели серии Vivo Кс500. Ожидается, что новинка будет выделяться не только высокой производительностью, но и уникальными оптическими возможностями, которые поразят любителей мобилографии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющимся данным, тройная основная камера флагмана предназначена для кардинального улучшения качества фото и видео. В частности, основной модуль будет оснащен системой оптической стабилизации уровня подвеса (гимбал) или стедикама. Такая технология крайне эффективно компенсирует тряску устройства даже во время движения, позволяя делать четкие снимки и записывать плавные видео.

Рекордный перископический модуль и высокая частота кадров

Перископический телеобъектив устройства также заслуживает особого внимания. Инсайдер утверждает, что этот объектив будет обладать самым крупным сенсором среди всех существующих на сегодняшний день перископических камер. Это значительно повышает светочувствительность при съемке удаленных объектов с приближением.

Ранее представитель компании Хань Босяо уже сообщал об одной из ключевых особенностей серии Vivo Кс500. По его словам, модель Vivo Кс500 Pro станет первым в истории смартфоном, способным записывать видео в формате 4К с частотой 240, 480 или даже 960 кадров в секунду. Важную роль в процессе обработки изображения играет основная камера Зеисс Ultra Дйнамик.

Сотрудничество с MediaTek и новый процессор

На фоне технологического прогресса компания Vivo подтвердила, что совместно с MediaTek разрабатывает специальный новый чип. Это партнерство направлено не только на повышение общей производительности, но и на расширение возможностей обработки фото и видео с помощью AI и визуальных алгоритмов.

Дата официальной презентации Vivo Кс500 Pro Max и сроки выхода на глобальный рынок пока не разглашаются. Тем не менее, эти утечки свидетельствуют о том, что флагманы следующего поколения еще больше усилят конкуренцию в сфере мобильной фотографии. Эксперты с большим интересом ожидают презентацию этого смартфона.

VivoVivo X500 Pro MaxСмартфоныМобилографияНовые технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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