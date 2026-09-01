Махмуд Махамаджонов подписал 3-летний контракт с махачкалинским «Динамо»

·56·Спорт
Махмуд Махамаджонов подписал 3-летний контракт с махачкалинским «Динамо»

Как сообщает авторитетное российское издание Sport24, 23-летний левый защитник андижанского клуба «Андижан» Махмуд Махамаджонов переходит в махачкалинское «Динамо», выступающее в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Талантливый узбекский футболист подписал официальное соглашение с дагестанским клубом сроком на 3 года.

Объявление о трансфере и официальные детали

Ожидается, что данный трансфер будет официально объявлен в среду, 2 сентября, после матча группового этапа Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Зенитом». Портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Карьера Махмуда Махамаджонова и трансферные показатели

Показатель

Детали и важные факты

Футболист / Дата рождения

Махмуд Махамаджонов (30 июня 2003 года, 23 года)

Основное амплуа

Левый защитник (может также сыграть на правом фланге и в полузащите)

Новая команда

«Динамо Махачкала» (РПЛ, Россия) — контракт на 3 года

Предыдущий клуб

«Андижан» (в сезоне 2026 года 22 матча, 3 голевые передачи)

Рыночная стоимость

400 000 евро (Трансфермаркт)

Выступления за сборные

Узбекистан У-20 (участник ЧМ-2023), У-23 (18 матчей, 1 гол)

Путь из академии «Бунедкора» в РПЛ

Махмуд Махамаджонов является воспитанником академии клуба «Бунедкор». Он был принят в основную команду в 2022 году и в период с 2022 по 2024 годы провел 38 официальных матчей в составе «ласточек», забив 2 гола.

  • «Пахтакор» и международный опыт: в июле 2024 года перешел в «Пахтакор» сначала на правах аренды, а затем, в начале 2025 года, на полноценной основе. В составе ташкентского клуба он участвовал в матчах Элитной Лиги чемпионов АФК, в частности, в игре против «Аль-Хиляля».

  • Аренда и период в «Андижане»: побывав в аренде в самаркандском «Динамо» в середине 2025 года, защитник в феврале 2026 года за компенсацию в размере 170 тысяч евро перешел в «Андижан» и стал одним из игроков основного состава команды.

Кроме того, Махамаджонов успешно выступал в составе молодежной сборной Узбекистана У-20 на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, проходившем в 2023 году в Аргентине, а за олимпийскую сборную (У-23) провел 18 матчей и забил 1 гол.

Как вы думаете, сможет ли Махмуд Махамаджонов закрепиться в основном составе на своей позиции в Российской Премьер-лиге и продолжить успешную традицию узбекских футболистов в РПЛ?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь новостью об этом важном трансфере легионера с любителями узбекского футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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