NASA впервые за 60 лет меняет правила защиты Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приступило к радикальному пересмотру протоколов планетарной защиты, действовавших десятилетиями. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности будущих космических исследований и более точную научную оценку риска попадания земных микроорганизмов на Красную планету. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, при агентстве была создана специальная рабочая группа под названием М-ФОРКЭ. В состав группы вошли ведущие специалисты из академических кругов, промышленных предприятий и научных лабораторий, которые в течение трех месяцев будут анализировать потенциальные риски, связанные с будущими орбитальными и посадочными миссиями.

От устаревших стандартов к новому подходу

Действующие в настоящее время расчеты и правила в основном опираются на данные миссий Викинг, реализованных в 70-х годах прошлого века. Однако за прошедшее время человечество накопило шестидесятилетний опыт наблюдений за атмосферой и поверхностным слоем Марса.

По мнению экспертов, существующие методологии перестали в полной мере отвечать требованиям современной науки. Поэтому NASA планирует поэтапный переход от жестких ограничений к вероятностному подходу, что позволит оптимизировать процесс подготовки космических аппаратов.

Новые стандарты для будущих миссий

Новая экспертная группа оценит реальную эффективность практики очистки космических аппаратов перед запуском. Также будут пересмотрены допустимые пороговые значения вероятности попадания земных бактерий на Марс

Итоговым результатом работы группы станет подготовка подробного отчета для руководства NASA с обновленными параметрами и рекомендациями. Этот важный документ будет служить основным стандартом для всех будущих космических полетов.

Агентство планирует опубликовать данный отчет в открытом доступе, что позволит международному научному сообществу придерживаться единых правил в будущих исследованиях. Участие экспертов обеспечит прозрачность и научную обоснованность процесса.