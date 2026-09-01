Воспитанник ПСЖ отправился в АПЛ: Ибрагим Мбайе стал игроком «Астон Виллы»

·59·Спорт
Воспитанник ПСЖ отправился в АПЛ: Ибрагим Мбайе стал игроком «Астон Виллы»

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и Лиги 1 Франции «Пари Сен-Жермен» официально объявил о полноценном трансфере 18-летнего нападающего Ибрагима Мбайе в английский клуб «Астон Вилла». Об этом было сообщено на официальных страницах парижского клуба в социальных сетях.

«Талант, который пришел в 10 лет и завоевал 8 трофеев»

Пресс-служба ПСЖ выразила особую благодарность молодому форварду за его выступления в команде:

«Ибрагим Мбайе покидает родной клуб, в который он пришел в 10-летнем возрасте, прошел через все возрастные категории, проявил себя в основной команде и завоевал вместе с клубом восемь трофеев. 18-летний нападающий теперь является игроком „Астон Виллы“. ПСЖ гордится развитием Ибрагима, выражает ему благодарность и желает наилучших успехов в дальнейшей карьере».

Показатели трансфера и статистика Ибрагима Мбайе

Показатели

Детали и важные факты

Футболист / Возраст

Ибрагим Мбайе (18 лет)

Амплуа

Нападающий (Вингер / Форвард)

Новый клуб

«Астон Вилла» (АПЛ, Англия)

Предыдущая команда

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ, Франция)

Год прихода в академию

2018 год (в 10 лет)

Дебют за основную команду

2024 год (в 16 лет)

Статистика в составе ПСЖ

42 матча, 4 гола, 4 ассиста

Завоеванные с клубом трофеи

8 трофеев

Путь от академии до АПЛ

Мбайе был принят в систему академии ПСЖ в 2018 году в возрасте 10 лет и успешно прошел все возрастные этапы. В 2024 году — всего в 16 лет — он сумел дебютировать за основной состав французского гранда.

Талантливый форвард провел в общей сложности 42 официальных матча в составе парижан, записав на свой счет 4 гола и 4 голевые передачи, а также завоевал с командой 8 крупных титулов, включая золотые медали Лиги чемпионов и национального чемпионата.

Как вы думаете, сможет ли 18-летний Ибрагим Мбайе быстро адаптироваться к динамичному и полному силовых единоборств футболу Английской Премьер-лиги и стать одной из главных звезд «Астон Виллы»?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и сразу делитесь этой очередной интересной новостью европейского трансферного рынка с любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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