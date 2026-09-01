NASA возобновило работу телескопа Неил Гехрелс Свифт

Космическое агентство NASA вернуло свою легендарную орбитальную обсерваторию Неил Гехрелс Свифт в режим научных наблюдений. иксбт.ком сообщает, что аппарат возобновил работу после месячного перерыва, введенного в рамках специального режима для замедления снижения орбиты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Как стало известно, 26 августа текущего года специалисты повторно активировали два из трех научных приборов — рентгеновский телескоп КсРТ, а также ультрафиолетовый и оптический телескоп УВОТ. Данное оборудование было отключено в феврале с целью снижения аэродинамического сопротивления и продления срока службы аппарата на орбите.

Космические приборы и провал спасательной миссии

На данный момент третий прибор — гамма-телескоп БАТ — остается выключенным. Он был остановлен в апреле для экономии энергии и дальнейшего снижения атмосферного сопротивления за счет изменения ориентации солнечных батарей. Согласно планам представителей NASA, этот прибор также будет полностью введен в эксплуатацию в ближайшие недели.

Изначально для перевода телескопа Свифт на более высокую орбиту планировалось использовать частный аппарат ЛИНК компании Каталйст Спаке. После запуска 3 июля космический корабль должен был сблизиться с обсерваторией и захватить её. Однако миссия пошла не по плану: вышли из строя два из трех маховиков системы ориентации, и двигательная установка частично потеряла функциональность. В результате 19 августа NASA и Каталйст официально отказались от этой попытки.

Будущее телескопа и финальный этап

Запущенный в 2004 году, Свифт изначально был рассчитан всего на два года службы, однако на сегодняшний день успешно работает уже более 21 года. За это время он стал одним из основных инструментов для изучения гамма-всплесков и других кратковременных космических явлений.

Однако основная проблема заключается в том, что у телескопа нет собственной двигательной установки. Из-за высокой солнечной активности верхние слои атмосферы Земли расширяются, сопротивление растет, и орбита аппарата снижается всё быстрее. По оценкам NASA, в ближайшие один-два месяца Свифт опустится до высоты около 300 км, после чего процесс падения ускорится. Если не будет найден другой способ поднять орбиту, ожидается, что к концу 2026 года обсерватория войдет в атмосферу Земли и по большей части сгорит. До этого момента аппарат продолжит выполнение своей научной программы.