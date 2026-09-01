Смартфон Vivo Кс500 Pro предлагает высокоскоростную видеосъемку в формате 4К

В то время как рынок мобильных технологий стремительно развивается, производители выводят возможности фото- и видеосъемки на новый уровень. По данным иксбт.ком, компания Vivo раскрыла важную информацию о системе камер своего нового флагманского устройства — смартфона Vivo Кс500 Pro, заявив о внедрении 4К-видео с экстремально высокой частотой кадров, впервые в истории мобильной съемки. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

Как отметил представитель компании Хань Босяо, новое устройство будет оснащено основной камерой Зеисс Ultra Дйнамик и станет первым среди смартфонов, предлагающим возможность записи видео в формате 4К со скоростью 240 кадров в секунду. По сравнению со стандартной записью при 30 кадр/с, эта система захватывает в восемь раз больше кадров, что позволяет в дальнейшем качественно замедлять видео без потери деталей.

Инновационная интерполяция и высокоуровневое замедление

Однако инженеры Vivo не ограничились этими показателями. Благодаря специально разработанным алгоритмам интерполяции кадров, смартфон способен создавать замедленные видео в формате 4К с эквивалентной частотой 480 и даже 960 кадр/с. Это дает пользователям впечатляющий эффект замедления до 16 и 32 раз соответственно.

Эта передовая технология особенно полезна для фиксации быстрых природных процессов, таких как брызги воды, лопающиеся пузыри и другие трудноуловимые скоростные движения. Компания также обещает специальный алгоритм управления скоростью, обеспечивающий плавные переходы при смене режима с обычной скорости на замедленную.

Портретная съемка и гарантия качества

При создании нового устройства основное внимание было уделено сохранению высокого качества изображения в разрешении 4К. За то, чтобы четкость и естественность картинки не терялись даже при обработке высокочастотных видео, отвечает современное программное обеспечение.

Кроме того, в Vivo Кс500 Pro особое внимание уделено возможностям портретной видеосъемки. Как сообщается, даже при сильном контровом свете и жестких лучах сзади, интеллектуальные алгоритмы сохраняют все мелкие детали лица человека и обеспечивают естественный вид изображения.