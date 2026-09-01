Редакция сайта «Zamin» поздравляет всех соотечественников с 35-летием Независимости

Дорогие соотечественники, уважаемые и дорогие постоянные читатели сайта «Zamin»!

От имени редакции сайта «Zamin» искренне поздравляем вас с 35-летием государственной независимости Республики Узбекистан!

Независимость — это символ свободной и благополучной жизни нашего народа, мира и спокойствия, наших национальных ценностей и уверенного стремления к великому будущему.

В этот великий праздник желаем всем вам крепкого здоровья, семейного спокойствия, счастья и осуществления ваших добрых намерений.

Пусть в нашей стране будет мир, небо — чистым, а дома наполнены достатком и благополучием! Пусть наши столы всегда будут изобильными, а сердца — полными радости!

Пусть Всевышний оберегает наш мир, а в нашей стране никогда не иссякнут благополучие, согласие и доброта среди нашего народа!

С праздником Независимости, дорогие соотечественники!

С уважением,

Редакция сайта «Zamin»