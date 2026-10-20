По 1 миллиону молодежи в год на современные профессии: Президент определил задачи в сфере IT

·52·Технологии
По 1 миллиону молодежи в год на современные профессии: Президент определил задачи в сфере IT

В Узбекистане реализуется беспрецедентная масштабная программа по обучению молодежи высокооплачиваемым профессиям и приведению цифрового образования в соответствие с международными стандартами. 20 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по коренному развитию экосистемы цифрового образования.

В соответствии с представленным стратегическим планом, до 2030 года предусмотрено обучить 5,5 миллиона молодых людей высокотехнологичным профессиям в традиционных и дистанционных (онлайн) форматах.

1 миллион молодежи в год: Дроны, микросхемы и искусственный интеллект

Глава государства поставил перед ответственными лицами сферы неотложную задачу по обучению 1 миллиона молодых людей ежегодно робототехнике, компьютерным играм (ГамеДев), инновационным стартапам и другим передовым направлениям:

  • Школьные программы: Проекты «Наследники Аль-Хорезми» и «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта» для учащихся будут расширены;

  • Профессии будущего: В вузах будут усилены направления искусственного интеллекта, проектирования микросхем, беспилотных летательных аппаратов (дронов), микроэлектроники и Интернета вещей (ИоТ);

  • Сертификация преподавателей: Учителя информатики пройдут специальную подготовку по искусственному интеллекту и будут подключены к системе международной сертификации;

  • Расширение ферганского опыта: На основе опыта области в регионах будут созданы специальные центры по подготовке иОС-разработчиков и обеспечены менторами для сектора частного образования.

Как молодежь найдет работу? Будет запущена платформа «Цифровая молодежь»

Чтобы полученные знания и дипломы не остались на бумаге, будет развиваться единая платформа «Цифровая молодежь», связывающая образование напрямую с рынком труда:

  • Цифровое резюме: В системе в одном месте будут собраны этапы обучения молодежи, практические навыки, уровень владения языками и все полученные международные сертификаты;

  • Автоматическое трудоустройство: Платформа с помощью искусственного интеллекта будет предлагать вакансии, соответствующие уровню знаний молодежи, и непрерывно отслеживать их профессиональную деятельность.

Гранты на 100 миллионов долларов и оснащение отдаленных регионов

Поставлены масштабные финансовые цели по привлечению глобальных ИТ-гигантов и международных институтов в сферу образования:

  • Показатель инвестиций: Если в прошлом году в эту сферу было привлечено 22 миллиона долларов в виде грантов, то до конца текущего года поручено довести этот показатель до 60 миллионов долларов, а к 2030 году — до 100 миллионов долларов в год;

  • Охват областей и сел: Ровно 50 процентов привлекаемых грантовых средств будут направлены непосредственно на создание центров цифрового образования, обеспечение отдаленных регионов современными серверами и оборудованием для обучения робототехнике, искусственному интеллекту и программированию;

  • Инфраструктура центра: Также будут ускорены работы по полной реализации деятельности Международного центра цифровых технологий.

Президент строго подчеркнул, что в цифровом образовании нужно не просто гнаться за цифрами, а делать основной упор на качество обучения и обеспечение молодежи высокооплачиваемой работой.

Шавкат МирзиёевЭкосистема цифрового образованияПять миллионов лидеров искусственного интеллектаДроны
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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