DoorDash запускает собственный бизнес по доставке дронами

·41·Технологии
DoorDash запускает собственный бизнес по доставке дронами

Компания DoorDash, одна из ведущих американских платформ по доставке еды, объявила о запуске нового бизнеса по доставке с использованием автономных устройств под названием DoorDash Air. Эта инициатива была разработана командой компании по робототехнике и автономии, и в будущем она будет полностью интегрирована в экосистему основного мобильного приложения. Об этом сообщает Techcrunch.ком. сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, открытие нового направления стало возможным после получения сертификата воздушного перевозчика Парт 135 от Федерального управления гражданской авиации США (ФАА). Данное официальное разрешение дает компании право легально осуществлять коммерческие услуги по доставке дронами на территории Соединенных Штатов. Однако это не означает, что летательные аппараты собственной разработки DoorDash начнут развозить заказы немедленно.

Планы на будущее и этапы тестирования

Компания пока не назвала точные сроки практического внедрения своих новых летательных аппаратов. На начальном этапе планируется запуск небольших тестовых программ с использованием беспилотных устройств на короткие дистанции в пределах прямой видимости оператора.

Если DoorDash захочет обеспечить полностью автономные полеты своих дронов на более дальние расстояния, для этого потребуется получить одобрение ФАА технологии за пределами визуальной прямой видимости (БВЛОС). Ранее аналогичные сертификаты уже получили такие ведущие компании, как Amazon, Wing и Зиплине.

Существующие партнерства и автономные роботы

Несмотря на запуск новой программы, гигант доставки сохраняет действующие партнерские отношения с компаниями Wing и Флйтрекс. В частности, в 2022 году DoorDash установила партнерство с входящей в состав Alphabet компанией Wing по программе доставки дронами в Австралии и расширила его на такие города США, как Даллас-Форт-Уэрт в 2024 году.

Проект DoorDash Air был создан в рамках научно-исследовательского подразделения компании — DoorDash Лабс. Это же подразделение стоит за созданием наземного автономного робота по имени Дот, представленного в сентябре 2025 года и в настоящее время работающего на окраинах городов Темпе, Меса, Гилберт, Чендлер в штате Аризона и Фримонт в Калифорнии.

Подход, основанный на первых принципах

По заявлению компании, создание дронов и тротуарных роботов не противоречит ее основной бизнес-модели. В блог-посте сооснователя и директора по продукту DoorDash Стэнли Танга отмечается, что специалисты исходили не из стремления создавать новейшие автономные технологии, а из необходимости решать реальную проблему клиента.

С точки зрения компании, дроны и наземные роботы являются неотъемлемой частью более широкой сети доставки, которую они строят. Хотя такие физические устройства, как робот весом в триста пятьдесят фунтов или современный дрон, имеют важное значение, операционная система и программное обеспечение, способные определить способ доставки заказа, играют не менее критическую роль.

DoorDashДроныТехнологииАвтономияБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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