Манна Аеро выходит на рынок США: расширение доставки дронами

·2·Технологии
Манна Аеро выходит на рынок США: расширение доставки дронами

Ирландский стартап Манна Аеро объявил о стратегии масштабного расширения, направленной на укрепление позиций на рынке США. Компания, специализирующаяся на доставке товаров с помощью автономных дронов, намерена в ближайшие годы конкурировать на американском рынке с такими гигантами, как Amazon и Google. Этот шаг свидетельствует о растущей роли роботизированных систем в логистике. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию TechCrunch основатель и генеральный директор компании Боббй Хеалй сообщил, что Манна Аеро создает крупный операционный и производственный центр в городе Талса, штат Оклахома. В рамках проекта в ближайшие годы планируется создание около 1000 новых рабочих мест. Строительство завода уже началось, запуск производственных процессов ожидается примерно через год.

Почему рынок США важен?

Руководство Манна Аеро отмечает, что на выбор США повлияло несколько факторов. Во-первых, потребительская культура в стране и развитый рынок агрегаторов, таких как DoorDash и Uber Эатс, создают благоприятную среду для стартапа. По словам Боббй Хеалй, американский рынок в настоящее время является самым привлекательным и востребованным регионом в мире.

В апреле компания привлекла 50 миллионов долларов венчурных инвестиций. Основная часть этих средств будет направлена на развитие инфраструктуры именно в США. Манна Аеро рассматривает возможности начала деятельности не только в Талсе, но и еще в шести городах. Согласно плану, к концу 2027 года компания должна выйти во все эти города.

Технологический подход и конкуренция

Дроны Манна имеют уникальный механизм работы: они не приземляются. Вместо этого дроны зависают в воздухе и опускают коробку с товаром с помощью специального троса (tether). Подобный метод используют компании Wing (в составе Google) и Зиплине. Это позволяет обеспечить безопасность и повысить скорость доставки.

Интересно, что Манна Аеро была вынуждена прекратить сервис доставки дронами на своей родине — в Ирландии. Причиной стали сложные европейские регуляторные правила и отсутствие норм планирования, необходимых для расширения. Напротив, политика, проводимая Федеральным управлением гражданской авиации США (ФАА), как сообщается, придает «турбоускорение» индустрии дронов.

Компания называет свою бизнес-модель «доставка как услуга» (деливерй-ас-а-сервике). Если в Европе они сотрудничали с такими платформами, как Деливеру и Uber Эатс, то в США планируют обслуживать клиентов как через партнерства, так и через собственное приложение. Это позволяет стартапу быть гибким на рынке.

В настоящее время штаб-квартира и центр исследований и разработок (Р&Д) Манна Аеро остаются в Ирландии. Однако компания решила сделать ставку на рынок США, направив туда все основные ресурсы. Для управления процессом расширения на должность президента компании был назначен бывший директор по маркетингу Рянаир Кеннй Джакобс. Это свидетельствует о серьезности амбиций стартапа.

Manna AeroДроныТехнологииСШАЛогистика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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