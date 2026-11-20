Цифровое будущее Узбекистана обладает значительным потенциалом для стремительного роста и превращения в ведущий технологический центр Центральной Азии — ИТ-хаб. Однако достижение этих стратегических целей напрямую зависит от того, насколько эффективно будут решены актуальные задачи, связанные с существующей инфраструктурой, подготовкой кадров и цифровой безопасностью.

Работы, проводимые в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», коренным образом меняют технологическую среду страны. Общую ситуацию в обществе и экономике можно проанализировать через призму достигнутых успехов и предстоящих препятствий.

Основные достижения и возможности в цифровой трансформации

В последние годы в технологической сфере зафиксированы значительные результаты:

Рост ИТ-экспорта и крупных экосистем: Экспорт услуг резидентов IT Парк Узбекистан охватил рынки более 100 стран, и к 2030 году поставлена цель довести этот показатель до 5 миллиардов долларов . Кроме того, формирование крупных цифровых экосистем, таких как Uzum, демонстрирует стремительно растущую силу частного сектора.

Искусственный интеллект и правовая база: Принятие стратегии развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года, а также закона о Международном центре цифровых технологий создают правовой фундамент для привлечения иностранных инвестиций и крупных международных технологических компаний.

Электронное правительство и финтех: Активная цифровизация государственных услуг (через портал мй.гов.уз запущено более 900 услуг) и расширение платежных систем повысили удобство для граждан и предпринимателей.

Молодое демографическое преимущество: Высокая доля молодежи в структуре населения служит важным фактором в быстром освоении новых цифровых навыков и подготовке специалистов, соответствующих требованиям международного рынка.

Направление Достижение или возможность Актуальная проблема или вызов ИТ-рынок и экспорт Экспорт в 100+ стран, цель $5 млрд к 2030 году, экосистема Uzum Темпы вывода местных стартапов на глобальный рынок Инфраструктура и услуги 900+ госуслуг через мй.гов.уз, развитие финтеха Разрыв в качестве интернета и услуг между столицей и отдаленными регионами Человеческий капитал Молодое население, рост числа начинающих программистов Нехватка специалистов уровня Сениор и инженеров по ИИ Право и безопасность Стратегия ИИ, закон о Международном центре цифровых технологий Защита персональных данных, киберпреступность и цифровая грамотность

Основные проблемы, требующие решения

Для вывода цифровой экономики на более высокий уровень необходимо работать над следующими системными вопросами:

Региональный цифровой разрыв: Сохраняется разница в качестве высокоскоростного интернета и возможностях доступа к цифровым услугам между Ташкентом и крупными городами по сравнению с отдаленными регионами.

Дефицит высококвалифицированных кадров: Несмотря на то, что ряды начинающих (Джуниор) программистов расширяются, по-прежнему высока потребность в опытных специалистах уровня Сениор, способных управлять крупными и сложными проектами, а также в инженерах по искусственному интеллекту.

Кибербезопасность и защита данных: По мере расширения масштабов цифровых услуг приоритетной задачей становится обеспечение безопасности персональных данных, борьба с киберпреступностью и повышение цифровой грамотности населения.

Подводя итог, можно сказать, что Узбекистан последовательно движется по пути цифрового развития. Налоговые льготы, правовые послабления и инвестиции, направляемые в инфраструктуру, при поэтапном устранении существующих барьеров создадут достаточную основу для превращения страны в ведущий ИТ-центр региона в ближайшие годы.

Как вы считаете, для того чтобы Узбекистан стал региональным ИТ-хабом, на какое направление в первую очередь следует обратить больше внимания — на равномерное развитие инфраструктуры в регионах или на подготовку Сениор-кадров и специалистов по искусственному интеллекту? Оставляйте свое мнение в комментариях!