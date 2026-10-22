В Узбекистане в ближайшие дни ожидается запуск сервиса Apple Pay

·32·Технологии
В Узбекистане в ближайшие дни ожидается запуск сервиса Apple Pay

В Узбекистане ведется подготовка к запуск международной платежной службы Apple Pay. По данным Комитета по туризму, запуск сервиса ожидается в ближайшие дни. Однако точная дата пока официально не объявлена.

Технические работы по внедрению сервиса проводятся при участии Центрального банка, коммерческих банков и местных платежных систем. Согласно плану, интеграционные работы направлены на расширение возможностей использования международных платежных сервисов.

В Комитете по туризму отметили, что эта инициатива является продолжением работы по созданию благоприятных условий для иностранных туристов, в том числе интеграции ведущих мировых платежных систем в инфраструктуру Узбекистана. Цель — предоставить туристам возможность пользоваться привычными платежными средствами и в нашей стране.

Кроме того, особое внимание уделяется рынкам Китая и Индии, откуда ожидается рост туристического потока. Ведутся работы по интеграции с широко используемыми в этих странах платежными системами Алипай+ и НПКИ Интернатионал.

Ожидается, что эти меры послужат снижению зависимости иностранных гостей от наличных денег или международных банковских карт и сделают осуществление платежей в Узбекистане еще более удобным.

Apple PayЦентральный банк УзбекистанаAlipay+NPCI International
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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