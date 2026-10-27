Появилась возможность оплаты через Apple Pay и Google Pay

·47·Технологии
Появилась возможность оплаты через Apple Pay и Google Pay

В Узбекистане 27 октября для пользователей открылась возможность привязки банковских карт к платежным сервисам Apple Pay и Google Pay.

В приложении Apple Валлет появился список из 8 местных банков и финтех-сервисов. Среди них Uzum, Капиталбанк, Национальный банк Узбекистана и TBC Банк. Пользователи могут добавить карты этих сервисов в электронный кошелек.

Компания Google объявила о запуске сервиса Google Pay в Узбекистане 19 октября. Однако возможность привязки карт местных банков к сервису появилась с 27 октября.

Google Валлет также позволяет совершать бесконтактные платежи через Андроид-смартфоны и совместимые умные часы. Кроме того, в нем можно хранить билеты, проездные документы и другие цифровые документы. Работа некоторых функций зависит от устройства и поддерживаемых сервисов.

Apple PayGoogle Payбанковская система Узбекистанацифровые платежи
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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