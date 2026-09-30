Сервис Apple Pay начинает работу в Индии

·5·Технологии
Сервис Apple Pay начинает работу в Индии

Технологический гигант Apple готовится к официальному запуску своей платежной системы Apple Pay в Индии — стране с самым большим населением в мире. Как сообщает издание TechCrunch, на начальном этапе сервис будет представлен в ограниченном режиме в партнерстве с Аксис Банк. Выход на огромный рынок, который годами оставался в стороне, оценивается как важный стратегический шаг для Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Сообщается, что процесс внедрения на начальном этапе будет иметь определенные ограничения. В частности, сервис Apple Pay будет поддерживать только карты Аксис Банк, подключенные к платежным системам Visa и Mastercard, однако местная индийская сеть РуПай на старте в этот список не включена. Кроме того, платежи можно будет совершать только через специально адаптированные для сервиса торговые точки и терминалы.

Рыночные условия и особенности

Рынок цифровых платежей Индии значительно отличается от США и других стран с экономикой, основанной на картах. В стране абсолютно доминирует поддерживаемая государством система УПИ (Унифиед Пайментс Интерфаке), и потребители привыкли к быстрым расчетам с помощью КР-кодов напрямую, без использования банковских карт. Apple Pay же опирается на карты и требует интеграции с системой от каждого эмитента и провайдера инфраструктуры, что усложняет масштабное распространение.

Эксперты отмечают, что коммерческие условия Apple стали одним из главных препятствий в переговорах с крупными банками Индии. По данным источников, Apple требует комиссию в размере около 20 базисных пунктов за каждую транзакцию. Это составляет значительную часть общей маржи в 40–50 базисных пунктов в платежном слое, и из-за этих финансовых условий не ожидается, что такие крупные финансовые институты, как ХДФК Банк, ИКИКИ Банк и SBI Кард, поддержат систему на начальном этапе.

Перспективы и источники дохода

Хотя система УПИ доминирует на рынке, Apple Pay может занять свою нишу среди растущего числа пользователей iPhone в стране. Как правило, пользователи устройств Apple относятся к категории с высоким уровнем дохода и с большей вероятностью используют премиальные карты. Это затрудняет игнорирование данного сервиса для банков.

Даже если Apple Pay останется узкоспециализированным сервисом, ожидается, что его экономическая модель сделает рынок Индии значительно более прибыльным для Apple. Комиссия от транзакций предоставит компании возможность получать дополнительный доход от растущей базы пользователей в стране. На начальном этапе клиенты Аксис Банк смогут добавлять свои кредитные карты в приложение Валлет и совершать онлайн-покупки, а также бесконтактные платежи.

Apple PayИндияAxis BankТехнологииТранзакция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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