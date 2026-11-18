9-летний ребенок потратил 20 тысяч долларов в игре Roblox, компания отказалась вернуть деньги
9-летний мальчик из канадского города Галифакс за время летних каникул потратил в игре Roblox около 20 тысяч долларов США. Родители узнали об этом только после того, как получили уведомление об исчерпании средств на банковском счете.
Как выяснилось, четыре iPad в семье были привязаны к одной учетной записи Apple Pay. Из-за этого ребенок, совершая внутриигровые покупки, не осознавал, что тратит реальные деньги.
Родители, Кери Чернофф и Дон Сазерленд, заявили, что их ребенок потратил на различных игровых платформах в общей сложности 28 тысяч канадских долларов. Из них около 20 тысяч долларов приходятся на покупки в Roblox.
Другие игровые компании согласились вернуть семье большую часть потраченных средств. Однако Roblox отказалась возмещать расходы. Компания заявила, что платежи были совершены через стороннюю организацию, и порекомендовала родителям обратиться в службу, предоставляющую платежные услуги.
На данный момент неизвестно, удастся ли семье вернуть деньги, потраченные в Roblox. Родители надеются, что компания пересмотрит свое решение.
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