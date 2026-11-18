9-летний мальчик из канадского города Галифакс за время летних каникул потратил в игре Roblox около 20 тысяч долларов США. Родители узнали об этом только после того, как получили уведомление об исчерпании средств на банковском счете.

Как выяснилось, четыре iPad в семье были привязаны к одной учетной записи Apple Pay. Из-за этого ребенок, совершая внутриигровые покупки, не осознавал, что тратит реальные деньги.