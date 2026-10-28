2,8 миллиарда сумов за один день: запуск Apple Pay в Узбекистане вызвал настоящий бум

·96·Технологии
2,8 миллиарда сумов за один день: запуск Apple Pay в Узбекистане вызвал настоящий бум

На рынке цифровых финансов Узбекистана произошло долгожданное событие: глобальная платежная система Apple Pay была официально запущена в нашей стране и уже в первые сутки зафиксировала рекордную активность. За первые 24 часа тысячи наших соотечественников на практике оценили удобство бесконтактных платежей через свои смартфоны.

По данным Uzum Bank, в первый день запуска сервиса 142 тысячи клиентов банка привязали свои карты к приложению Apple Валлет и успешно совершили платежные операции на общую сумму 2,8 миллиарда сумов.

Шумные цифры первых суток: где и сколько платили?

Статистика первого дня работы системы Apple Pay выявила следующие примечательные факты:

  • 142 тысячи новых пользователей: За первые 24 часа 142 000 клиентов Uzum Bank успешно привязали свои карты Visa к системе Apple Валлет;

  • Высокий показатель повторных платежей: Среди всех совершенных транзакций доля повторных платежей составила 48,3 процента — это показывает, что люди не просто протестировали сервис, а начали активно использовать его в повседневной жизни;

  • Самые популярные направления: Пользователи чаще всего использовали новый способ оплаты в общественном транспорте, супермаркетах и продуктовых магазинах, а также в ресторанах и кафе;

  • Крупнейшая разовая покупка: Самый большой разовый платежный чек, зафиксированный через Apple Pay в течение первого дня, составил 8,4 миллиона сумов;

  • Распределение кэшбэка на 1,2 миллиарда сумов: В рамках специальной стимулирующей акции за первые 24 часа клиентам было выплачено 1,2 млрд сумов в виде кэшбэка.

Интеграция в глобальный финтех и специальное предложение

Это событие оценивается как огромное достижение для цифровой экономики и банковской инфраструктуры Узбекистана:

  • Мировые стандарты в Узбекистане: «Запуск Apple Pay — это важный шаг в интеграции Узбекистана в глобальный финтех: теперь узбекистанцы могут свободно пользоваться современным способом оплаты, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Наши клиенты давно ждали Apple Pay, и первый день полностью это подтвердил», — подчеркнула председатель правления Uzum Bank Светлана Хе;

  • Возможность подключения: В настоящее время к системе можно мгновенно привязать международные карты Visa, выпущенные Uzum Bank;

  • 100% кэшбэк для новых пользователей: В связи с запуском сервиса банк объявил специальную акцию, согласно которой за первую покупку, совершенную через Apple Pay, предоставляется 100-процентный кэшбэк (до 50 000 сумов).

Приход Apple Pay на рынок Узбекистана значительно расширяет масштабы безналичных расчетов, выводя безопасность и оперативность покупок на новый уровень.

Apple PayUzum BankЦифровые платежиФинтех
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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