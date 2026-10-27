Долгожданная революция в Узбекистане: Apple Pay и Google Pay официально начали работу (видео)

На финансовом и финтех-рынке Узбекистана произошло историческое событие, которого ждали долгие годы: в стране официально начали работу крупнейшие мировые сервисы бесконтактных платежей — Apple Pay и Google Pay.

Теперь пользователи из Узбекистана могут привязывать карты, выпущенные местными коммерческими банками, к цифровым кошелькам Apple Валлет и Google Валлет и мгновенно совершать платежи в магазинах, ресторанах, супермаркетах и общественном транспорте с помощью iPhone, Apple Watch, а также Андроид-смартфонов и смарт-часов с поддержкой системы NFC.

Условия оплаты и ограничения: когда добавят Хумо и Узкард?

На данный момент действуют следующие важные аспекты и ограничения по использованию сервисов:

Поддерживаемые международные системы: На текущем этапе в бесконтактные кошельки можно добавить только карты международных платежных систем — Visa и Mastercard ;

Статус национальных карт: Местные карты Хумо и Узкард пока не включены в списки;

Возможности банков: Компания Apple сообщила, что некоторые коммерческие банки могут не поддерживать оба типа карт, однако по мере развития системы список будет постоянно расширяться;

Требование к Андроид-устройствам: Для совершения бесконтактных платежей через Google Валлет на операционной системе Android смартфон обязательно должен быть оснащен чипом NFC (Near Фиелд Коммуникатион).

Карты каких банков можно подключить?

По состоянию на 27 октября 2026 года 10 банков Узбекистана внедрили данные сервисы (в 7 банках оба сервиса работают одинаково, всего 8 банков подключены к Apple Pay и 9 банков — к Google Pay):

Банки, полноценно работающие с обоими сервисами (Visa и Mastercard): Ориент Финанс банк, О‘змиллийбанк, Капиталбанк, Ипак Ё‘ли банки, TBC Банк и Октобанк;

Банки с частичной поддержкой: Uzum Bank: В системах Apple Pay и Google Pay можно подключить только карты Visa; Хамкорбанк: Принимает только карты Visa и только в системе Apple Pay; Алокабанк: Работает с картами Visa и Mastercard только в системе Google Pay; АВО Банк: Поддерживает карты Mastercard только через Google Pay.



Реестр банков, поддерживающих Apple Pay и Google Pay

(По состоянию на 27 октября 2026 года)