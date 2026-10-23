Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?

·100·Технологии
Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?

Компания Tesla во главе с Илоном Маском вновь взбудоражила автомобильный мир подробностями своего самого нашумевшего и долгожданного проекта — суперкара Роадстер нового поколения.

Технологические возможности этого электромобиля, представленного 15 октября 2026 года, далеко шагнули за рамки традиционных гиперкаров: двигатели на сжатом воздухе, разгон до ста километров в час менее чем за секунду и даже способность к кратковременному «маневрированию в воздухе».

Однако в аналитическом материале, опубликованном известным научно-аналитическим изданием Накед Скиенке, был поднят важный вопрос: сможет ли этот дорогой суперкар с потрясающими характеристиками решить серьезные проблемы конкуренции Tesla на массовом рынке?

Система сжатого воздуха: Как машина «летает»?

Самым сенсационным аспектом нового Роадстер стало его создание на стыке космических и аэродинамических технологий:

  • Реактивные сопла и маневры: Сжатый воздух из баллонов высокого давления с большой силой выбрасывается через специальные сопла, расположенные в передней, задней и нижней частях автомобиля. Это не полет на дальние расстояния, как у самолета, а возможность для машины совершать за доли секунды такие маневры, как подъем в воздух и даже вращение в нем;

  • Вентиляторная прижимная сила: Мощные вентиляторы в днище корпуса всасывают воздух, резко увеличивая прижимную силу (довнфорке). Это доводит сцепление колес с асфальтом на поворотах до идеального уровня.

Невероятная динамика: 0,59 секунды и перегрузки космонавтов

Представленные технические характеристики бьют рекорды гиперкаров:

  • Ракетный разгон: Стандартная модель разгоняется от 0 до 97 км/ч всего за 0,81 секунды. Экстремальная же версия Рокет преодолевает это расстояние за поразительные 0,59 секунды;

  • Ужасающая физическая нагрузка: Гравитационное давление на тело водителя во время столь резкого разгона достигает 3,4 г в обычной модели и 4,6 г в версии Рокет. Это сопоставимо с перегрузками, испытываемыми пилотами-истребителями или космонавтами, и требует от водителя специальной физической подготовки;

  • Мощность и запас хода: Мощность мотора модели составляет 1 мегаватт, емкость аккумулятора — 150 кВт/ч. Пополнение заряда с 15 до 85 процентов занимает 10 минут, запас хода на одном заряде составляет не менее 480 км, а максимальная скорость превышает 370 км/ч.

(Стоит отметить, что эти показатели пока являются презентационными данными и еще не подтверждены независимыми полигонными испытаниями).

Серийное производство и ожидаемые препятствия

Выход Роадстер на конвейер запланирован на 2028 год. Однако на пути проекта стоит ряд трудностей:

  • Цена и круг покупателей: Ранее заявленная стартовая цена в 250 тысяч долларов пока не является окончательной. Если цена вырастет, он может превратиться в игрушку лишь для считанных коллекционеров (как Cybertruck, оказавшийся намного дороже ожидаемого);

  • Законные разрешения: Неизвестно, как органы безопасности оценят передвижение по дорогам общего пользования автомобиля с соплами сжатого воздуха и системой реактивного разгона.

Главная проблема: Экспансия Китая и дефицит недорогих электромобилей

Главный вывод экспертизы Накед Скиенке заключается в том, что в то время как Tesla удивляет общественность суперкарами, позиции компании на массовом рынке подрываются:

  • Китайская конкуренция: Китайские производители с каждым днем выпускают на конвейер новые, качественные и, главное, дешевые электромобили, вытесняя Tesla с глобальных рынков;

  • Риск ошибочной стратегии: Автор критикует то, что Tesla вместо недорогих, массовых новых платформ уделяет слишком много внимания сложным роботакси и дорогим гиперкарам. А внедрение беспилотного транспорта сталкивается со множеством правовых, экономических и технических препятствий.

Роадстер может стать вершиной инженерии Tesla. Но будущее компании зависит не от таких суперкаров, а от того, насколько быстро она сможет внедрить эти передовые технологии в доступные автомобили, предназначенные для широких масс.

TeslaRoadsterИлон МаскЭлектромобили
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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