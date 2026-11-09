Компания Tesla планирует прекратить производство своего электропикапа Cybertruck с необычным дизайном

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Компания Tesla планирует прекратить производство своего электропикапа Cybertruck с необычным дизайном

Американская компания Tesla планирует завершить производство своего электропикапа Cybertruck с необычным дизайном к середине 2027 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

По его словам, производство Cybertruck на заводе Gigafactory в Техасе будет сокращаться поэтапно. Освободившиеся производственные мощности будут направлены на увеличение выпуска беспилотного роботакси Cybercab.

Продажи Cybertruck в последние годы не оправдали ожиданий Tesla. По данным Kelley Blue Book, в 2024 году компания продала в США 38 965 единиц этого пикапа, а в 2025 году — всего 20 237. Это означает, что объем продаж за год сократился на 48 процентов.

Электропикап также неоднократно подвергался критике из-за различных технических проблем и вопросов качества. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), с момента выхода модели на рынок в конце 2023 года она 11 раз попадала под кампании по отзыву. Кроме того, кузов из нержавеющей стали с острыми углами стал препятствием для выхода на европейский рынок из-за несоответствия требованиям безопасности пешеходов.

9 ноября Илон Маск сообщил еще одну важную деталь: до закрытия производственной линии компания постарается выполнить как можно больше заказов, однако из-за нехватки производственных мощностей некоторым клиентам будут возвращены депозиты.

TeslaCybertruckИлон МаскCybercab
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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