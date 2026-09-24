Tesla раскрыла облик нового робота Optimus Ген 3

Компания Tesla, нарушив планы до официальной презентации, случайно продемонстрировала последнее поколение своего гуманоидного робота — модели Optimus Ген 3. Детали нового устройства были обнаружены в коде мобильного приложения для пользователей, что вызвало большой интерес в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, в приложении Tesla для смартфонов были найдены 3Д-модели с пометкой «ген3». На этих изображениях робот нового поколения показан рядом с предыдущим прототипом Ген 2.5. Это позволило специалистам наглядно сравнить различия между двумя устройствами.

Заметные изменения во внешнем дизайне

Согласно чертежам, инженеры кардинально переработали внешний вид робота. Открытые механические элементы, заметные в предыдущих версиях, были полностью убраны. Вместо них Optimus Ген 3 получил современное матовое черное покрытие и более цельный, обтекаемый дизайн корпуса.

Также сложные сочленения в местах соединения корпуса и верхней части ног теперь закрыты специальными гибкими защитными элементами. Видно, что конструкция рук также была значительно усовершенствована. Ранее компания Tesla заявляла, что пальцы и кисти этого робота будут иметь 22 степени свободы.

Производство и планы на будущее

Найденные изображения похожи на элементы интерфейса, подготовленные непосредственно для мобильного приложения фирмы, однако компания еще не делала официального публичного анонса по Optimus Ген 3. Напомним, что генеральный директор Илон Маск еще в марте заявлял, что третья версия робота уже работает, но нуждается в дополнительных доработках.

Позже Маск подчеркивал, что намерен продемонстрировать его ближе к началу производства, чтобы конкуренты Tesla не успели скопировать дизайн. В настоящее время компания активно готовит свою инфраструктуру: на заводе в Фримонте освобождаются специальные площади для выпуска Optimus, а в Техасе строится отдельный завод для этих целей.