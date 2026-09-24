Tesla раскрыла облик нового робота Optimus Ген 3

·33·Технологии
Tesla раскрыла облик нового робота Optimus Ген 3

Компания Tesla, нарушив планы до официальной презентации, случайно продемонстрировала последнее поколение своего гуманоидного робота — модели Optimus Ген 3. Детали нового устройства были обнаружены в коде мобильного приложения для пользователей, что вызвало большой интерес в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, в приложении Tesla для смартфонов были найдены 3Д-модели с пометкой «ген3». На этих изображениях робот нового поколения показан рядом с предыдущим прототипом Ген 2.5. Это позволило специалистам наглядно сравнить различия между двумя устройствами.

Заметные изменения во внешнем дизайне

Согласно чертежам, инженеры кардинально переработали внешний вид робота. Открытые механические элементы, заметные в предыдущих версиях, были полностью убраны. Вместо них Optimus Ген 3 получил современное матовое черное покрытие и более цельный, обтекаемый дизайн корпуса.

Также сложные сочленения в местах соединения корпуса и верхней части ног теперь закрыты специальными гибкими защитными элементами. Видно, что конструкция рук также была значительно усовершенствована. Ранее компания Tesla заявляла, что пальцы и кисти этого робота будут иметь 22 степени свободы.

Производство и планы на будущее

Найденные изображения похожи на элементы интерфейса, подготовленные непосредственно для мобильного приложения фирмы, однако компания еще не делала официального публичного анонса по Optimus Ген 3. Напомним, что генеральный директор Илон Маск еще в марте заявлял, что третья версия робота уже работает, но нуждается в дополнительных доработках.

Позже Маск подчеркивал, что намерен продемонстрировать его ближе к началу производства, чтобы конкуренты Tesla не успели скопировать дизайн. В настоящее время компания активно готовит свою инфраструктуру: на заводе в Фримонте освобождаются специальные площади для выпуска Optimus, а в Техасе строится отдельный завод для этих целей.

TeslaOptimus Gen 3Илон МаскРобототехникаТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Искусственный интеллект и робототехника: тесты безопасности дали неожиданный результатИскусственный интеллект и робототехника: тесты безопасности дали неожиданный результат20 сентября 17:23Глава Xiaomi провел неожиданный спарринг с гуманоидным роботомГлава Xiaomi провел неожиданный спарринг с гуманоидным роботом15 сентября 15:54Резкое падение акций SpaceX лишило Илона Маска 600 млрд долларовРезкое падение акций SpaceX лишило Илона Маска 600 млрд долларов3 августа 02:29Начались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla OptimusНачались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla Optimus25 июня 12:56Xiaomi представила гуманоидного робота нового поколенияXiaomi представила гуманоидного робота нового поколения20 августа 14:25Elon Musk всё чаще говорит об искусственном интеллекте в квартальных отчётах TeslaElon Musk всё чаще говорит об искусственном интеллекте в квартальных отчётах Tesla4 августа 20:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra