SpaceX и Tesla планируют производство солнечной энергии в космосе

Компании SpaceX и Tesla под руководством Илона Маска намерены производить 200 гигаватт солнечной энергии в год в космосе. По данным иксбт.ком, эта инициатива направлена на решение энергетических проблем на Земле и удовлетворение будущих технологических потребностей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Огромный потенциал космоса

Илон Маск отмечает, что сбор солнечной энергии в космосе гораздо эффективнее, чем на Земле, так как там отсутствуют погодные помехи и «всегда светит солнце». Это позволяет вывести показатели генерации энергии на совершенно новый уровень.

Предприниматель подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности США с Китаем необходимо значительно увеличить объемы производства электроэнергии. По его словам, в настоящее время Китай производит примерно в три раза больше электроэнергии, чем Америка.

Маск также обратил внимание на взаимосвязь энергетики и экономики. По его мнению, каждый 1% роста потребления электроэнергии в США приводит к аналогичному росту ВВП страны.

Проект Стар Минд и новые технологии

Напомним, ранее Илон Маск сообщил, что аппараты AI1 новой группировки спутников под названием Стар Минд, развертываемой SpaceX, будут оснащены высокомощными солнечными панелями.

Ожидается, что каждое из этих устройств будет обладать мощностью более 250 киловатт. По оценкам Маска, этот показатель примерно на 20% превышает энергию, вырабатываемую Международной космической станцией.

Реализация этих масштабных проектов в будущем должна стать важным поворотным моментом в обеспечении энергией космических технологий и систем искусственного интеллекта.