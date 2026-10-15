Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)

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Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)

Американский гигант электромобилей компания Tesla сегодня, 15 октября, проведет официальную презентацию своего самого громкого и долгожданного проекта — нового поколения электрического спорткара Roadster. Данное событие становится реальностью спустя почти девять лет после первой демонстрации модели и после нескольких лет задержек.

Презентация этого гиперкара, серийное производство которого изначально обещали запустить еще в 2020 году, ожидается любителями автомобилестроения и высоких технологий как одно из главных событий года.

Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)

Девятилетняя история: Первые обещания и фантастические показатели

Концепт второго поколения Tesla Roadster был впервые представлен в ноябре 2017 года. Объявленные тогда показатели стали настоящей сенсацией:

  • От 0 до 97 км/ч: Разгон всего за 1,9 секунды;

  • Максимальная скорость: Возможность фиксировать скорость выше 400 километров в час;

  • Запас хода на одном заряде: Потенциал преодолеть расстояние почти в 1 000 км (998 км) на одном полном заряде аккумулятора.

Тем не менее, эти показатели относятся к периоду анонса прототипа, и ожидается, что финальные характеристики для сегодняшней серийной модели будут уточнены в ходе презентации.

Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)

Пакет SpaceX: Автомобиль с ракетными технологиями

Самым обсуждаемым и интригующим аспектом проекта является специальная версия, которая будет оснащена технологиями второй крупной компании Илона Маска — SpaceX:

  • Газовые двигатели: Илон Маск ранее заявлял, что на этот спорткар могут быть установлены реактивные двигатели на холодном газе с небольшой тягой. Этот механизм придаст беспрецедентную динамику разгону, поворотам и даже кратковременным прыжкам машины;

  • За пределами обычного формата презентации: Ожидается, что показ будет кардинально отличаться от стандартных автопрезентаций и превратится в настоятельное технологическое шоу.

Почему презентация задержалась и почему показ проходит на открытом воздухе?

Процесс подготовки к мероприятию также сопровождался переносом сроков:

  • Требование открытого неба: Презентация изначально была запланирована на 1 октября. Однако Tesla перенесла ее на 15 октября из-за неблагоприятного прогноза погоды;

  • Причина: Компания подчеркнула, что элементы демонстрации можно в полной мере показать не в закрытом павильоне, а исключительно под открытым небом, что является еще одним намеком на практическую демонстрацию ракетных систем SpaceX.

Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)

Когда начнется серийное производство?

Само проведение презентации вовсе не означает, что покупатели получат машину уже завтра. После многолетнего ожидания главный вопрос остается открытым:

  • Сроки конвейера: Когда Tesla начнет массовое производство спорткара и когда доставит его клиентам, оформившим предзаказ?

  • Момент истины: Сегодняшняя презентация станет главным экзаменом, показывающим, насколько Tesla смогла воплотить свои фантастические обещания 2017 года в реальную жизнь. Все подробности и истинные возможности автомобиля прояснятся по окончании мероприятия.

TeslaRoadsterSpaceXИлон_Маск
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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