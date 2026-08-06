Tesla и SpaceX построят в Техасе завод «Terafab» стоимостью 16,8 млрд долларов

Компании Tesla и SpaceX объявили о начале реализации в американском штате Техас проекта «Terafab» — крупнейшей в мире фабрики передовых микрочипов. На начальном этапе в совместный проект планируется инвестировать 16,8 млрд долларов, что в будущем поможет устранить глобальный дефицит полупроводников и удовлетворить потребности AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, гигантский завод построят в округе Греймс недалеко от Хьюстона. Глава компаний Илон Маск на своей странице в социальной сети отметил, что это сооружение станет крупнейшим и самым дорогим зданием на Земле. Согласно данным SpaceX, производственная площадь превысит 100 млн квадратных футов, а проект обеспечит работой как минимум 3 тысячи человек в регионе.

Гигантская вычислительная мощность для технологий будущего

Главная цель проекта — создать гигантскую вычислительную мощность, необходимую для реализации представлений Илона Маска о будущем. Ожидается, что в перспективе миллионы роботов заменят человеческий труд, роботакси будут полностью автономными, а спутники превратятся в центры обработки данных для обучения AI. Текущие темпы производства не способны удовлетворить столь масштабный спрос.

Согласно финансовым документам, представленным SpaceX, общие расходы в рамках многоэтапного строительства могут достичь 119 млрд долларов. Кроме того, компания Intel заявила, что внесёт свой вклад в этот масштабный проект, однако подробности её участия пока держатся в секрете.

Вертикально интегрированный подход

Новый комплекс станет вертикально интегрированным предприятием, объединяющим в одном месте процессы производства, упаковки и тестирования чипов. Это значительно ускорит технологические процессы и позволит быстрее внедрять новые вычислительные системы.

Чипы для периферийных вычислений (едге компутинг), предназначенные для человекоподобных роботов Optimus компании Tesla и беспилотных автомобилей Кйберкаб

Высокопроизводительные процессоры для управления космическими центрами обработки данных SpaceX

Масштабные логические устройства и устройства памяти

Особое внимание уделяется и экологическим вопросам: SpaceX сообщила, что планирует не использовать местные подземные воды, а брать воду из расположенного в этом районе водохранилища Гиббонс Крик. Ожидается, что строительство комплекса станет новым поворотным моментом на мировом технологическом рынке.