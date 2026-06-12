Инструкция по подаче документов в высшие учебные заведения для абитуриентов

·1·Узбекистан
Инструкция по подаче документов в высшие учебные заведения для абитуриентов

Лето в нашей стране — это не только жаркая погода или масштабные экономические проекты, но и самый волнительный период в жизни тысяч семей: начало приемной кампании в вузы. С 5 июня текущего года для молодежи, желающей подать документы на направления бакалавриата, запущен процесс онлайн-регистрации через Единый портал интерактивных государственных услуг (мй.гов.уз). Для удобства абитуриентов этот важный процесс разделен на два основных и независимых этапа.

Представляем подробную информацию о важнейших этапах приемной системы и установленных сроках для абитуриентов, готовящихся заложить фундамент своего будущего, и их близких.

Этапы регистрации и выбора направления

Молодым людям, стремящимся поступить в вузы, необходимо последовательно пройти два важных этапа регистрации:

  1. Первый этап: Регистрация и определение экзамена: С 5 июня по 25 июня.

В этот период абитуриенты заполняют свои личные данные в системе, выбирают комплекс обязательных и профильных предметов, язык обучения (узбекский, русский, каракалпакский и т.д.), а также удобный регион (город или область) для участия в тестовых испытаниях. Талантливая молодежь может редактировать или изменять данные в своих заявлениях до 23:59 25 июня.

  1. Второй этап: Выбор вуза и формы обучения: После полного завершения тестовых испытаний.

В течение 15 дней после успешной сдачи всех экзаменов и полного завершения тестовых испытаний абитуриенты на основе набранных баллов самостоятельно выбирают конкретное высшее учебное заведение (ВУЗ), факультет, форму обучения (дневная, вечерняя или заочная), а также приоритетный порядок (на основе государственного гранта или платного контракта).

Стоимость участия и освобождение от оплаты

Размер оплаты за участие в тестовых испытаниях составляет 50 процентов от базовой расчетной величины (БРВ), то есть 206 000 сумов. Однако государством предоставлены широкие льготы для поддержки социально уязвимых слоев населения и молодежи.

От уплаты сбора за участие в экзаменах освобождаются следующие категории граждан:

  • Все выпускники общеобразовательных школ, академических лицеев и колледжей текущего учебного года;

  • Лица с инвалидностью различных групп;

  • Граждане, состоящие в информационной системе «Единый реестр социальной защиты», и их дети;

  • Талантливая молодежь, официально включенная в «Молодежную тетрадь»;

  • Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и воспитанники домов «Мехрибонлик»).

Для удобства абитуриентов и их родителей мы собрали сроки получения результатов экзаменов и ожидания итоговых решений в виде четкой таблицы:

Тип результатов и этапов

Срок объявления

Способ проверки

Ежедневные результаты тестов

На следующий день после сдачи экзамена

Через личный кабинет и специальные боты

Итоговый отбор (Мандат)

В течение недели после полного завершения отбора

На официальном сайте Государственного центра тестирования

Важное напоминание: Уважаемые абитуриенты, во избежание возможных технических нагрузок на электронную систему в последние дни подачи документов, рекомендуем не откладывать регистрацию на последние часы и сделать это заблаговременно.

Желаем всем нашим целеустремленным молодым людям больших успехов на предстоящих испытаниях и счастья стать студентами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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