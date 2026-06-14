Шавкат Мирзиёев поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю его дня рождения.
В своем послании глава государства уделил особое внимание политическому лидерству Трампа, его опыту государственного управления и роли на международной арене.
Также в поздравлении было подчеркнуто, что отношения между Узбекистаном и США в последние годы вышли на новый уровень.
Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего углубления многогранного и стратегического партнерства между двумя странами.
Президент пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан с первым историческим визитом для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.
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