Видео редкого «Матиза» с подписью Ислама Каримова вызвало большой интерес

·66·Узбекистан
Видео редкого «Матиза» с подписью Ислама Каримова вызвало большой интерес

В социальных сетях широко распространились редкие видеоролики с автомобилем «Матиз», на котором оставил свою подпись первый президент Узбекистана Ислам Каримов, вызвавшие большой интерес у пользователей.

На видео видно, что на кузове автомобиля сохранилась личная подпись Ислама Каримова. Данный факт превратил этот автомобиль из обычного транспортного средства в экспонат, имеющий историческое значение.

Выяснилось, что это первый отечественный автомобиль «Матиз», сошедший с нового конвейера, на котором Ислам Каримов в 2001 году оставил свою подпись в качестве памятного подарка по случаю 10-летия независимости Узбекистана.

В связи с этим данный автомобиль признается не только одной из важных страниц в истории автомобильной промышленности Узбекистана, но и символическим экспонатом, относящимся к первым годам независимости страны.

После публикации видеороликов за короткое время их просмотрели тысячи пользователей, что вызвало широкие обсуждения среди любителей истории и автолюбителей. Большинство оценивает этот редкий «Матиз» как одну из ценных реликвий истории автомобилестроения Узбекистана.

Ислам КаримовУзбекистанMatiz
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