Что изменит подписанная Президентом стратегия «Справедливое правосудие — 2030»?

В Узбекистане подписан исторический документ, направленный на коренную трансформацию судебно-правовой системы и надёжную защиту прав и свобод граждан. Указом Президента официально утверждена стратегия «Справедливое правосудие — 2030», направленная на создание в стране народной и беспристрастной системы, превыше всего ставящей достоинство человека.

Этот концептуальный документ разработан под благородным лозунгом «Суды — опора народного и справедливого правосудия и столп истины Нового Узбекистана» и призван обеспечить абсолютную независимость и открытость судебной власти.

6 основных направлений реформ до 2030 года

В соответствии со стратегией обновление системы и укрепление доверия населения будут осуществляться по следующим шести приоритетным направлениям:

1. «Народный суд»: Обеспечение полной открытости и прозрачности деятельности судебной власти, расширение возможностей граждан получать информацию, а также создание удобной системы, свободной от излишней бюрократии;

2. «Оплот справедливости»: Формирование независимого института правосудия, полностью свободного от любого внешнего давления, влияния и вмешательства и опирающегося на права человека и верховенство закона;

3. «Гарантированная справедливость»: Обеспечение законности, справедливости и обоснованности каждого вынесенного решения, усиление гарантий полного восстановления нарушенных прав граждан и предпринимателей;

4. «Стражи справедливости»: Воспитание и формирование корпуса чистых и честных судей, обладающих высокими моральными, духовными и профессиональными качествами;

5. «Цифровое правосудие»: Полный перевод процессов судопроизводства в электронный формат, широкое внедрение искусственного интеллекта и современных цифровых технологий в систему правосудия;

6. «Международное признание»: Интеграция передовых международных стандартов и требований конвенций в сфере правосудия и прав человека в национальное законодательство и практику.

Эта масштабная стратегия призвана превратить судебную систему Узбекистана не в карательный орган, а в настоящий оплот справедливости, надёжно защищающий законные интересы каждого гражданина.

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