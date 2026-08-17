С сегодняшнего дня в Узбекистане спадёт жара: в некоторых регионах до 31 градуса

·64·Узбекистан
С сегодняшнего дня в Узбекистане спадёт жара: в некоторых регионах до 31 градуса

В Узбекистане 17 августа температура воздуха немного снизится, и в некоторых регионах дневные показатели опустятся до 31 градуса. Однако в южных областях страны жара всё ещё будет ощутимой, температура может подняться до 41 градуса.

В Ташкенте в течение дня будет переменная облачность, осадки не ожидаются. Скорость восточного ветра составит около 3–8 м/с, временами он может усилиться до 12–14 м/с. В некоторых регионах возможны пыльные бури.

Ночная температура в столице 21–23 градуса, а днём 34–36 градусов — такой прогноз опубликован.

В Каракалпакстане погода будет переменчивой. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит 17–22 градуса, днём — 31–36 градусов. В некоторых регионах ветер может усилиться до 18 м/с, возможны пыльные бури.

В Хорезмской области днём также будет около 31–36 градусов. Ближе к вечеру в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра достигнет 9–14 м/с.

В Бухарской и Навоийской областях осадки не ожидаются. Дневная температура составит 33–38 градусов. В некоторых районах ветер может усилиться до 15–20 м/с и вызвать пыльные бури.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях будет преимущественно переменная облачность. Вероятность осадков низкая. Днём температура составит 32–37 градусов, ночью — около 18–23 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях жара будет ощущаться ещё сильнее. В этих регионах дневная температура 36–41 градус может подняться до таких значений. Ночью температура составит 20–25 градусов. В отдельных районах ветер может усилиться до 18 м/с, возможны пыльные бури.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет переменная облачность, местами погода будет неустойчивой. Осадки не ожидаются. Днём прогнозируется 32–37 градусов, ночью — 18–23 градуса.

В горных районах республики сохранится относительно прохладная погода. Ночная температура здесь составит 13–18 градусов, дневная — около 23–28 градусов. В отдельных районах ветер может усилиться до 13–18 м/с.

УзбекистанТашкентКаракалпакстанХорезмСамарканд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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