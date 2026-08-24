Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
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В Узбекистане Установлены выходные дни в связи с празднованием Дня независимости. Согласно указу Президента, понедельник, 31 августа, объявлен дополнительным нерабочим днем.
Таким образом, для сотрудников с 5-дневной рабочей неделей выходные продлятся 4 дня подряд — с 29 августа по 1 сентября.
Для тех, кто работает по 6-дневной рабочей неделе, выходные дни продлятся с 30 августа по 1 сентября. В этом случае они будут отдыхать 3 дня.
Среда, 2 сентября, является обычным рабочим днем.
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