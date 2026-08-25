В Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах произошло кратковременное отключение электричества

В Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах города Ташкента наблюдались кратковременные перебои в электроснабжении.

Согласно информации, 25 августа 2026 года в 02:15 произошла неисправность в кабельной сети, находящейся на балансе потребителя и подключенной к линии электропередачи Л-Д-Т-1 напряжением 35 кВ. В связи с этим в сети было зафиксировано «замыкание на землю».

В рамках мер безопасности подача электроэнергии была временно приостановлена. В результате в некоторых махаллях Яшнабадского и Мирзо-Улугбекского районов, подключенных к подстанции «Тузэль» напряжением 35/6 кВ, произошли кратковременные отключения электроэнергии.

В настоящее время специалисты филиала «Магистральные электрические сети Ташкента» проводят оперативные работы по устранению неисправности и восстановлению электроснабжения.