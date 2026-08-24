Организаторам незаконной миграции может грозить до 15 лет лишения свободы

·68·Узбекистан
Организаторам незаконной миграции может грозить до 15 лет лишения свободы

В Узбекистане предлагается ввести уголовную ответственность за организацию незаконной миграции и содействие ей. Соответствующий законопроект, разработанный Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, вынесен на общественное обсуждение.

Согласно предлагаемым изменениям, в Уголовный кодекс может быть добавлена статья 223-1 — «Организация незаконной миграции». Согласно ей, устанавливается ответственность за организацию незаконной миграции из корыстных побуждений в нарушение установленного законом порядка, а также за незаконный ввоз, пропуск через государственную границу, вывоз за рубеж или организацию незаконного транзита через территорию Узбекистана иностранных граждан, лиц без гражданства или граждан Узбекистана, управление такой деятельностью или содействие ей.

Если подобные действия совершаются, в частности, путем предоставления незаконным мигрантам транспортных средств или жилья, виновному может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если преступление совершено в крупном размере, группой лиц, с участием должностного лица, повторно, опасным рецидивистом или в интересах организованной группы, предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Если действия, связанные с незаконной миграцией, совершены в особо крупном размере, с использованием методов, создающих угрозу жизни или здоровью человека, либо повлекли иные тяжкие последствия, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

По словам ответственных лиц, данная инициатива направлена на усиление борьбы с преступлениями, связанными с незаконной миграцией, обеспечение неотвратимости наказания за такие деяния, а также совершенствование национального законодательства на основе международных стандартов и передового зарубежного опыта.

Законопроект пока не является окончательно принятым документом. Общественное обсуждение по нему продлится до 8 сентября 2026 года.

УзбекистанМиграцияЗаконопроектУголовный кодексБезопасность
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Charos
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