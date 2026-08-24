В Янги Ташкенте открылся новый кампус педагогического университета

В Янги Ташкенте открылся новый кампус Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. В торжественной церемонии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главы государств посадили дерево рядом с памятником Низами Гянджеви, расположенным на территории кампуса. Это событие стало символом культурных и образовательных связей между двумя странами.

Строительство нового кампуса ведется на площади 40 гектаров. Проект состоит из двух этапов. Он предусматривает создание учебных корпусов на 20 тысяч студентов и общежитий на 5 тысяч мест.

На данный момент в рамках первого этапа построены пятиэтажный учебный корпус на 12 тысяч мест и комплекс современных лабораторий. Президенты осмотрели учебные здания, научную среду, информационно-ресурсный центр и музейную экспозицию.

В музее представлены сведения о жизни, литературном наследии и творчестве Низами Гянджеви. Также экспозиция освещает литературные, культурные и духовные связи, объединяющие узбекский и азербайджанский народы.

На церемонии было подчеркнуто, что сотрудничество в сфере образования и науки будет продолжено. Главы государств отметили, что подобные проекты служат воспитанию молодежи образованной, с широким кругозором и уважением к общим ценностям.