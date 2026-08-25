Шавкат Мирзиёев подарил Трампу один из узбекских национальных айванов

·118·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подарил Трампу один из узбекских национальных айванов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил президенту США Дональду Трампу деревянный айван, выполненный в узбекском национальном стиле. Ожидается, что необычный подарок в будущем будет установлен в одном из известных мест Вашингтона.

Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, деревянные айваны, украшенные узбекскими национальными узорами, будут размещены на территории парка Уэст-Потомак в Вашингтоне.

Ожидается, что эти сооружения займут место на территории планируемого в США Национального сада американских героев. Особенность подарка заключается в его национальном декоре. В деревянных айванах использованы узоры и орнаменты, характерные для узбекской архитектуры.

Таким образом, образец узбекского национального ремесла может быть представлен в одном из новых проектов в столице США. Установка айвана в национальном стиле в американском парке вызывает интерес как культурный символ в отношениях между двумя странами.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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