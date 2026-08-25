Шавкат Мирзиёев подарил Трампу один из узбекских национальных айванов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил президенту США Дональду Трампу деревянный айван, выполненный в узбекском национальном стиле. Ожидается, что необычный подарок в будущем будет установлен в одном из известных мест Вашингтона.

Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, деревянные айваны, украшенные узбекскими национальными узорами, будут размещены на территории парка Уэст-Потомак в Вашингтоне.

Ожидается, что эти сооружения займут место на территории планируемого в США Национального сада американских героев. Особенность подарка заключается в его национальном декоре. В деревянных айванах использованы узоры и орнаменты, характерные для узбекской архитектуры.

Таким образом, образец узбекского национального ремесла может быть представлен в одном из новых проектов в столице США. Установка айвана в национальном стиле в американском парке вызывает интерес как культурный символ в отношениях между двумя странами.