Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)

В Узбекистане в первый месяц осеннего сезона — сентябре ожидается относительно сухая и умеренно теплая погода. По предварительным расчетам синоптиков, среднемесячные показатели температуры сформируются около многолетней климатической нормы.

Начало осени продлит летнее тепло для населения, подарив комфортные и умеренные дни без резких холодов.

Распределение температуры по декадам:

В течение месяца температурный режим будет меняться в следующем порядке:

Первая декада (теплая и сухая): В первые дни месяца наблюдается малооблачная и сухая погода. Ночью температура составит +15...+20 градусов , а днем +30...+35 градусов , в отдельные дни со свежим ветерком поднимаясь до +37 градусов ;

Жара на юге: В южных областях страны (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской) в самые жаркие дни столбик термометра может достигать +38...+40 градусов ;

Вторая и третья декады (умеренная прохлада): В середине и конце месяца установится стабильный температурный фон. В ночное время температура будет опускаться до +10...+15 градусов, а днем будет тепло в пределах +25...+30 градусов, ожидаются кратковременные изменения.

Ожидаются ли осадки?

В сентябре по республике прогнозируется небольшое количество осадков: