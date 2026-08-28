Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)

·50·Узбекистан
Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)

В Узбекистане в первый месяц осеннего сезона — сентябре ожидается относительно сухая и умеренно теплая погода. По предварительным расчетам синоптиков, среднемесячные показатели температуры сформируются около многолетней климатической нормы.

Начало осени продлит летнее тепло для населения, подарив комфортные и умеренные дни без резких холодов.

Распределение температуры по декадам:

В течение месяца температурный режим будет меняться в следующем порядке:

  • Первая декада (теплая и сухая): В первые дни месяца наблюдается малооблачная и сухая погода. Ночью температура составит +15...+20 градусов, а днем +30...+35 градусов, в отдельные дни со свежим ветерком поднимаясь до +37 градусов;

  • Жара на юге: В южных областях страны (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской) в самые жаркие дни столбик термометра может достигать +38...+40 градусов;

  • Вторая и третья декады (умеренная прохлада): В середине и конце месяца установится стабильный температурный фон. В ночное время температура будет опускаться до +10...+15 градусов, а днем будет тепло в пределах +25...+30 градусов, ожидаются кратковременные изменения.

Ожидаются ли осадки?

В сентябре по республике прогнозируется небольшое количество осадков:

  • Количество дождливых дней: В течение месяца лишь в течение 1-3 дней может пройти небольшой дождь, а в южных регионах эта вероятность еще ниже;

  • Региональные различия: На большей части территории страны месячное количество осадков будет ниже нормы. В Ферганской долине местами ожидается около нормы, а в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области — около нормы и немного выше нормы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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