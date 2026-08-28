Исторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризму

В туристической индустрии Узбекистана прошел крупный международный форум, открывший новую эпоху. 26 августа в столице — городе Ташкенте — состоялся Международный саммит по экотуризму и устойчивому туризму, организованный Комитетом по туризму, Международной ассоциацией экотуризма и «TGS Travel».

Эту престижную встречу, которая ранее проводилась исключительно в таких туристических центрах, как Турция, Египет, Вьетнам и Танзания, Узбекистан принял впервые в своей истории. В рамках конференции на одной площадке собрались около 100 ведущих туроператоров, экспертов и специалистов отрасли более чем из 20 стран мира.

5 главных результатов саммита: Новые возможности для местного бизнеса

Международный форум запомнился не только теоретическими обсуждениями, но и практичными договоренностями:

Прямые связи B2B: Местные туроператоры получили возможность подписать прямые соглашения о сотрудничестве с зарубежными коллегами;

Переход на международные стандарты: Был осуществлен обмен опытом по адаптации направления экотуризма страны к мировым требованиям и стандартам устойчивого развития;

Повышение квалификации кадров: Зарубежные эксперты организовали мастер-классы и тренинги для узбекистанских специалистов;

Специальный промо-тур: Для иностранных туроператоров была организована масштабная ознакомительная поездка по стране;

Синхронизированный формат: Саммит объединил в единую систему экспертную конференцию, двусторонние встречи B2B и инфо-туры.

Путешествие в Самарканд и Бухару: Гости знакомятся с историческими памятниками

После завершения основной программы саммита и официальных докладов иностранные гости отправились в специальное путешествие, чтобы воочию ощутить туристический потенциал Узбекистана:

Тур по регионам: Члены международной делегации детально знакомятся с экотуристическими объектами, национальными заповедниками и историческими памятниками в Ташкентской, Самаркандской и Бухарской областях.

Это историческое мероприятие послужит важным стратегическим шагом для резкого увеличения потока иностранных туристов в Узбекистан и широкого продвижения природного туристического потенциала страны на мировом рынке.