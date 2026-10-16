В Сергелийском районе Ташкента строятся искусственное озеро и зона отдыха

·33·Узбекистан
В Сергелийском районе Ташкента строятся искусственное озеро и зона отдыха

В махалле Кумарик Сергелийского района Ташкента возводится новая зона отдыха, включающая искусственное озеро, детские площадки и беседки. Завершение проекта планируется до конца 2026 года.

Сообщается, что общая площадь зоны отдыха составляет 5 гектаров. Из них 17 тысяч квадратных метров отведены под искусственный водоем. Вокруг озера будут организованы зоны для барбекю, а на территории установлены солнечные панели. Для поддержания качества воды предусмотрено внедрение систем фильтрации и озонирования.

По данным хокимията города, проведенные геологические исследования подтвердили пригодность территории для строительства. К настоящему времени выполнено более 30 процентов основных работ по проекту. В настоящее время строители ведут работы по армированию и укреплению конструкций, а также строительству подпорной стены.

Согласно плану, до ноября намечено завершить возведение стены протяженностью около 800 метров и полностью вывезти грунт из котлована, вырытого для искусственного озера.

Ожидается, что новая зона отдыха также послужит снижению уровня пыли и улучшению микроклимата в районе. Проект реализуется в рамках программы создания искусственных озер во всех районах Ташкента.

После завершения строительства ожидается расширение возможностей для отдыха, проведения времени с детьми и досуга на свежем воздухе для жителей махалли Кумарик и других горожан.

Ташкентмахалла Кумарикискусственное озерозона отдыха
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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