Китайское чудо на 15 миллионов долларов в Алмалыке: возводится современный «Экопарк»

В городе Алмалык, являющемся одним из крупнейших промышленных центров Ташкентской области, сделан огромный шаг на пути кардинального улучшения городской экологической среды и создания современного места отдыха для населения. В результате успешных переговоров между хокимом города Бархаётом Мелиевым и представителями престижной китайской компании «Haocheng Industry Group» было достигнуто соглашение о строительстве многопрофильного туристического и культурно-досугового комплекса — «Экопарка» на территории махалли «Камалак» города. Эта масштабная инициатива будет полностью реализована за счет прямых иностранных инвестиций, на проект планируется направить около 15 миллионов долларов.

Самое примечательное, что китайские партнеры, являющиеся инвесторами проекта, обладают огромным международным опытом полного финансирования и строительства объектов энергетики и инфраструктуры (EPC+F) и уже успешно завершили крупные проекты в Австралии, Китае и Индонезии. В настоящее время компания ведет работы на стратегических объектах на территории Узбекистана общей стоимостью более 420 миллионов долларов, включая генеральный план «Нового Ташкента» и Сырдарьинскую тепловую электростанцию. Так какие же удобства включит в себя зеленый комплекс стоимостью 15 миллионов долларов, как изменится экологическая среда Алмалыка и как будет развиваться экотуризм в промышленном городе?

«Инвестиции в 15 миллионов долларов»: Новый комплекс в махалле «Камалак»

Основные детали экотуристического комплекса, который возведется в Алмалыке:

Зеленая зона на территории «Камалак»: Проект «Экопарк» будет размещен на территории густонаселенной махалли города «Камалак» и окажет непосредственное положительное влияние на окружающую среду;

15 млн долларов прямых инвестиций: По итогам переговоров китайскими инвесторами будут вложены прямые средства в размере около 15 миллионов долларов США в строительство данного парка;

Культурный и экологический центр: Проект нацелен не только на резкое расширение зеленых зон, но и на создание современной культурно-досуговой зоны, детских площадок и туристической инфраструктуры.

«Haocheng Industry Group»: Международный опыт от Австралии до Ташкента

Потенциал и авторитет инвестора, воплощающего проект в жизнь:

Успех в формате EPC+F: Компания признана на глобальном уровне в сфере полного финансирования и строительства энергетических и инфраструктурных сетей за счет собственных средств (модель EPC+F);

Крупные проекты по всему миру: Корпорация успешно возвела ряд масштабных стратегических объектов в Австралии, Китае и Индонезии;

Портфель на 420 миллионов долларов в Узбекистане: В настоящее время компания принимает активное участие в двух крупных мегапроектах нашей страны общей стоимостью более 420 миллионов долларов — строительстве «Нового Ташкента» и модернизации Сырдарьинской ТЭС.

Зеленое дыхание для промышленного города: Улучшение экологической среды

Ожидаемые результаты для населения Алмалыка и сферы туризма:

Чистый воздух и экологический баланс: Для Алмалыка, где развита горнодобывающая и металлургическая промышленность, эта масштабная зеленая зона сыграет ключевую роль в смягчении городского микроклимата и улучшении качества воздуха;

Новые рабочие места: На этапе строительства парка и после его ввода в эксплуатацию в сфере обслуживания будут созданы сотни новых рабочих мест;

Толчок внутреннему туризму: Современный «Экопарк» станет новым популярным направлением для семейного отдыха не только алмалыкцев, но и жителей соседних районов и столицы.

Этот современный комплекс отдыха, возводимый в Алмалыке, является практическим доказательством проводимых реформ по превращению промышленных городов Узбекистана в зеленые и экологически чистые территории.

Как вы думаете, насколько возведение таких масштабных «Экопарков» стоимостью 15 миллионов долларов в крупных промышленных городах, таких как Алмалык, повлияет на здоровье населения и экологию региона? В каких еще индустриальных городах Ташкентской области, по вашему мнению, необходимо увеличить количество аналогичных зеленых зон? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей, посвященной экологическому будущему Алмалыка, со всеми земляками и близкими!