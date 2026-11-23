В Ташкенте меняется «зебра»: пешеходный переход теперь проецируется светом
На улицах Ташкента появилась новая технология, направленная на повышение безопасности пешеходов. Теперь дорожный переход наносится на поверхность асфальта не краской, а с помощью световой проекции. Первое испытание началось на улице Кумарык.
В Ташкенте установлен новый для Узбекистана проекционный пешеходный переход. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.
Новая технология отличается от традиционной «зебры»: белые полосы на дорожное покрытие не наносятся краской, а проецируются с помощью специального светового оборудования. Пока система работает в тестовом режиме.
Как работает новый пешеходный переход?
На обычном пешеходном переходе линии наносятся на асфальт специальной краской. Со временем, под воздействием движения автомобилей и погодных условий, их цвет тускнеет или стирается. В результате дорожную разметку приходится регулярно обновлять.
В проекционном переходе линии проецируются на поверхность дороги светом. То есть, наносить на асфальт постоянную краску не требуется.
По данным Центра организации дорожного движения, данная технология направлена на обеспечение хорошей видимости пешеходного перехода в различных условиях.
Будет ли он виден в дождь, туман и снег?
Одним из главных преимуществ новой технологии является улучшение видимости.
В Центре подчеркивают, что дорожная разметка, проецируемая светом:
хорошо видна даже в ночное время;
помогает выделить пешеходный переход в дождливую и туманную погоду;
не стирается под воздействием автомобильных шин;
ожидается, что она будет видна даже после снегопада.
Кроме того, поскольку линии не нарисованы краской, отпадает необходимость в их регулярном перекрашивании.
Какие удобства это создает для водителей?
Проекционный пешеходный переход важен для безопасности не только пешеходов, но и водителей.
Если переход виден водителю с большего расстояния, он успевает снизить скорость еще до приближения к «зебре». Это может помочь предотвратить экстренное торможение и опасные ситуации, связанные с пешеходами.
Эффективность такой технологии особенно важна в ночное время, а также в условиях ограниченной видимости из-за дождя или тумана.
Появится ли новая технология в других районах Ташкента?
На данный момент проекционный пешеходный переход применяется в тестовом режиме на улице Кумарык. Будет оцениваться его эффективность и практические результаты в различных погодных условиях.
Если технология оправдает себя, может быть рассмотрена возможность внедрения таких переходов и в других районах столицы.
Таким образом, в Ташкенте тестируется новый подход к обеспечению безопасности пешеходов. Однако реальная эффективность технологии будет зависеть от того, насколько надежно она будет видна днем и ночью, а также в условиях дождя, тумана и снега.
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