На улицах Ташкента появилась новая технология, направленная на повышение безопасности пешеходов. Теперь дорожный переход наносится на поверхность асфальта не краской, а с помощью световой проекции. Первое испытание началось на улице Кумарык.

В Ташкенте установлен новый для Узбекистана проекционный пешеходный переход. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.

Новая технология отличается от традиционной «зебры»: белые полосы на дорожное покрытие не наносятся краской, а проецируются с помощью специального светового оборудования. Пока система работает в тестовом режиме.

Как работает новый пешеходный переход?

На обычном пешеходном переходе линии наносятся на асфальт специальной краской. Со временем, под воздействием движения автомобилей и погодных условий, их цвет тускнеет или стирается. В результате дорожную разметку приходится регулярно обновлять.